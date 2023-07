8:40

Tezanos ha afirmado que “las encuestas del CIS no se metían dentro de los sondeos demoscópicos, no porque no quisiéramos, sino porque no nos daban los datos. La estimación del CIS se ha acercado mucho a la realidad”. El presidente de la institución también ha recordado que que las encuesta no son "un instrumento de precisión suiza, solo marcan tendencias".