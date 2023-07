La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, se ha mostrado convencida de que Pedro Sánchez saldrá investido tras las elecciones del 23J, "sin lugar a dudas", y cree que el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no tiene aliados ni votos" y la suya sería una "investidura fracasada". "No tiene apoyos, no tiene nadie con quién pactar", ha señalado en una entrevista este martes en La Sexta.

Ha rechazado también la opción de un pacto entre PP y PSOE a raíz de las declaraciones de Feijóo sobre que los "partidos de Estado" han salido reforzado en estos comicios. El líder 'popular' "no comprende el marco constitucional y la democracia", ya que en España no hay un modelo "presidencialista" sino uno "parlamentario" y ha defendido pactar con otros partidos ya que "todas las fuerzas son imprescindibles" y "eso es la política".

"Las urnas han hablado y han dicho que no quieren un Gobierno de PP y Vox. Toca la formación de un Gobierno progresista y eso es lo que vamos a hacer", ha insistido. Por ello, ha asegurado que buscará apoyos también con Junts, cuya abstención es clave para permitir investir al actual presidente.

Confía en llegar a un "punto de acuerdo" con Junts Sobre las condiciones de Junts, que reclaman un referéndum de independencia y la "amnistía" para permitir la investidura de Sánchez, ha asegurado que "en las negociaciones uno se sienta a negociar sin líneas rojas" y que "negociar es ceder ambas partes". "Vamos a llegar a un punto de encuentro", ha confiado. "Junts planteará lo que estime conveniente, es legítimo, los votos no se dan a cambio de nada, pero vamos a llevar una negociación discreta y tranquila". En cuanto a la posibilidad de un referéndum, ha insistido en que la postura de Sumar es que los catalanes voten "el acuerdo de mayorías" que salga de la actual mesa de diálogo. "No creo que Cataluña hubiera sido mejor con un Gobierno de PP y Vox", ha apuntado, y ha aprovechado para criticar los "despropósitos" de las propuestas de Santiago Abascal, a quien ha acusado de querer "incendiar" la situación en esta comunidad. Sumar ve la investidura de Sánchez como "la única posible" y le urge a negociar un programa y estructura de Gobierno ÁLVARO CABALLERO