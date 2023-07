El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha defendido este martes los datos del organismo que vaticinaban la victoria del PSOE en las elecciones generales del pasado domingo 23 de julio. "Se han aproximado mucho", ha asegurado en RNE antes de destacar, no obstante, que "las encuestas no son un instrumento de precisión de relojería suiza".

El sondeo flash del CIS puso al PSOE por delante del PP con 1,4 puntos de ventaja, contradiciendo así todas las demás encuestas electorales publicadas. El resto de encuestadoras privadas coincidía, con matices respecto a los escaños totales y la posibilidad de mayoría absoluta, en que el PP sería el partido más votado y que podría tener la mayoría absoluta con Vox, como recoge el promedio de sondeos de DatosRTVE. Tezanos, no obstante, ha señalado que muchas de ellas "estaban muy lejos de la realidad".

"Estamos ante una auténtica guerra de encuestas como parte de estrategias electorales", ha sugerido al ser preguntado por el posible efecto de los sondeos dispares en la opinión pública y tras recordar campañas como la de Donald Trump en Estados Unidos. "No todas las encuestas son malas, también sirven para orientar la opinión pública", pero considera que habría que tomar ciertas medidas para que resultasen beneficiosas y no únicamente "ruido" que puede llevar a la abstención.

Por ejemplo, ha continuado, habría que solicitar que todas ellas publicasen "los datos concretos, primarios", así como que explicasen el procedimiento seguido para convertir las cifras en una estimación.

"No hay que creérselas mucho"

En cualquier caso, Tezanos ha insistido en RNE en que "las encuestas solo sirven para marcar tendencia", "no hay que creérselas mucho". Si bien es cierto que pueden orientar la opinión pública, ha reconocido, ha pedido tomar los sondeos con mayor "relativismo".

El presidente del CIS ha recordado igualmente que en los próximos días se publicará la encuesta más relevante, la metodológica previa a las elecciones en la que se podrán observar los cambios de opinión que se produjeron cada jornada, unas cifras "interesantes" para comprender a una "sociedad volátil".

Tezanos, además, se ha pronunciado sobre su futuro al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas ante las "críticas furibundas" que ha recibido de políticos como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Yo no tengo muchas apetencias de futuro, estaba jubilado cuando me he incorporado a esto", pero, a su vez, ha destacado que no es "de los que arrojan la toalla".