El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha anunciado que renunciará a su cargo si el presidente del PP y candidato a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, llega a la presidencia del Gobierno. "Si ellos forman gobierno, cosa que no veo probable, el mismo minuto después de tomar posesión yo presentaré mi renuncia", ha indicado durante una entrevista en RNE.

Así ha respondido el presidente del CIS tras ser cuestionado sobre la posibilidad de que el PP le cese de su cargo si llega a La Moncloa. "Cuando se pierde no se puede seguir en los puestos de responsabilidad", ha señalado, no obstante, ha querido subrayar que "no deja de ser peculiar que un partido diga que la primera medida va a ser destituir a una persona".

Este martes, Feijóo se comprometió a cesar a Tezanos en su primer Consejo de Ministros si llega a liderar el Ejecutivo. Así lo avanzó en el acto de presentación en el Palacio de Linares del programa electoral del PP.

Tezanos ha querido reivindicar el rigor de las encuestas del CIS y ha recordado que es "una encuesta amplia" y que tiene su muestreo en las 50 circunscripciones.

El CIS ha publicado este miércoles su macroencuesta en la que el PP ganaría las elecciones generales con el 31,4% de los votos y una horquilla de 122-140 escaños, casi empatado con el PSOE, que obtendría el 31,2% de los votos y 115-135 diputados. Sin embargo, la mayoría absoluta que posibilitaría la formación de Gobierno estaría en manos de la izquierda, ya que Sumar superaría ampliamente a Vox, con el 16,4% de los votos, 43-50 diputados, frente al 10,6% de los votos y 21-29 escaños para la formación de extrema derecha,