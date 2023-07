El bloque de derechas logra su tercer mejor resultado histórico en apoyo, pero sin opciones para gobernar solo

El bloque conservador, conformado en las elecciones del 23J de este domingo por PP y Vox, ha logrado el tercer mejor resultado histórico de la derecha al lograr más del 45,7% de los votos, pero sin opciones de gobernar juntos porque los diputados de los 'populares' (136) y la extrema derecha (33) no suman mayoría absoluta (176). El mejor resultado de este bloque fue el de 2011, cuando Mariano Rajoy obtuvo 186 diputados, tres más que José María Aznar en el año 2000. El PP y otros partidos conservadores como Foro o UPyD -entonces Vox no existía y Ciudadanos no había dado el salto a la política nacional- superaron el 49% de los sufragios.

En la repetición electoral de 2016, el bloque conservador -en este caso integrado por el PP, Ciudadanos y un incipiente Vox- alcanzó el 46,5% de los sufragios, el segundo mejor resultado en votos. Rajoy fue investido entonces con el apoyo de su partido, el de la formación naranja -que este domingo no ha concurrido a las generales-, Foro Asturias, UPN, Coalición Canaria y la abstención de la mayoría de los diputados del PSOE.

En los siguientes mapas puede verse una España mayoritariamente azul en 2011, que se volvió más roja en 2015, cuando se presentó por primera vez Podemos a las elecciones.

DatosRTVE ha calculado el porcentaje de votos logrados por los dos bloques que concurrían este domingo a las elecciones: Partido Popular y Vox, como voto conservador o de derechas, por un lado; y PSOE y Sumar, como voto progresista o de izquierdas, por otro. Para el resto de comicios, se han analizado los votos del PP -o Alianza Popular antes de 1989- y de otras formaciones de derechas de implantación nacional como Vox en los últimos años o Ciudadanos o UPyD en sus día. En el caso del bloque de izquierdas, se incluyen los resultados del PSOE y de los partidos que integran la actual coalición de Sumar cuando se presentaban por separado, como Izquierda Unida desde 1986, Podemos en 2015 o ya Unidos/as Podemos después.

En estos cálculos se han excluido los partidos de ámbito regional, como los nacionalistas e independentistas catalanes y vascos, aunque ideológicamente se les pueda ubicar también a la derecha o a la izquierda.

Sacar un mejor resultado en porcentaje de voto no siempre garantiza los escaños suficientes para gobernar. En 2015, por ejemplo, los partidos progresistas (PSOE, Podemos e IU por separado, entre otros) lograron un 46,6% frente al 43,6% del bloque conservador pero lograron menos diputados. Ningún bloque tenía mayoría y se fue a una repetición de elecciones.

En 1996, José María Aznar ganó las primeras elecciones para el PP, pero el bloque progresista -entonces formado por PSOE e IU- obtuvo más porcentaje de voto que los conservadores y más diputados juntos, pero no hubo acuerdo para gobernar.

Mientras el mejor resultado para el bloque conservador fue el logrado en 2011, para las fuerzas progresistas fue el alcanzado en 1989 con el socialista Felipe González a la cabeza. Entonces el bloque de izquierdas superó el 50% de los apoyos.