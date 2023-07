España ha votado y ha decidido con sus papeletas la nueva composición del Congreso de los Diputados. Sin embargo, a pesar de que el bloque de izquierdas ha resistido el ascenso de la derecha que vaticinaban las encuestas, Sumar no ha conseguido consagrarse como tercera fuerza política y ha 'perdido' 600.000 votos, el 20% del total de sus papeletas, las cuales, distribuidas por gran número de provincias en España, no han sido suficientes para convertirse en escaños y se han vuelto en la práctica estériles para la candidatura de Yolanda Díaz.

En el sistema electoral español el tamaño de la circunscripción (el número de escaños que reparte) es clave para determinar la competitividad de una candidatura en un territorio determinado. Los partidos han de reunir más votos para conseguir un diputado en función de cuántos escaños se reparten y de si son competitivos respecto a sus rivales. En muchas provincias de tres, cuatro o cinco diputados, los partidos que quedan más allá del tercer o cuarto puesto se van de vacío.​

Y eso es lo que le ha pasado sobre todo a la plataforma de Yolanda Díaz, que no ha logrado mejorar el resultado de Unidas Podemos en 2019 y el escaño le ha salido más 'caro', o menos productivo, que cuando Podemos y Más País concurrieron por separado. Es más, a Unidas Podemos, que cosechó 35 diputados en noviembre de 2019, cada asiento le costó de media 8.000 votos menos que a Sumar este 23 de julio.

Como promedio, el PSOE ha necesitado 4.000 votos más que el PP para conseguir un asiento (63.266 votos frente a 59.055 de los 'populares', como se ve en la tabla anterior) y, aunque Pedro Sánchez ha conseguido mejorar el resultado de 2019 en votos y escaños, estos les han salido alrededor de un 10% más ‘caros’. Es la segunda vez en unas elecciones generales que los socialistas necesitan tantas papeletas para sumar un diputado -en 2004 el coste del diputado fue de más de 66.000 votos-.

La jornada electoral ha acabado con la victoria del PP de Alberto Núñez Feijóo, que ha conseguido más escaños y de los partidos de ámbito nacional ha sido el que más ha rentabilizado los votos de su electorado. Sin embargo, los 'populares' se han alzado en detrimento de la ultraderecha, que ha perdido 19 diputados, dejando a Vox fuera del ‘juego’ de pactos y en peor situación competitiva. El partido de Santiago Abascal encara su peor resultado con un 16% de votos perdidos en el conjunto del país, y el coste para sentar a sus 33 diputados se ha disparado: 91.429 votos por escaño, es decir, ha necesitado 21.000 votos más que en 2019.

Este 23 de julio, UPN ha sido el partido con el asiento más 'barato', pese a haber sido la cuarta fuerza más votada en Navarra, pero la integridad de sus votos le han servido para lograr su único escaño en el Congreso. De entre los partidos de ámbito regional, los vascos -PNV y Bildu- son los que más han aprovechado sus papeletas respecto a 2019. Cuando una lista tiene mucha presencia en una región, necesita menos votos para lograr una plaza. Así, los partidos regionalistas suelen ser los más beneficiados: en 2019, a Más País le costó diez veces más votos que a Teruel Existe conseguir el escaño. Sin embargo, esto no siempre se cumple y, en estos comicios, BNG no ha podido rentabilizar el 56% de sus papeletas, salvo en A Coruña, donde acabó en cuarta posición, alcanzó el 10% de los votos y llegó al reparto de uno de los ocho escaños en juego, lo que no logró en Pontevedra con un 9,4% al repartirse allí un diputado menos, siete.

Vox 'paga' más votos por un diputado y PP logra el más 'barato' en 16 provincias El escaño más 'caro' de este año ha sido el de Vox en Sevilla, donde el partido de Abascal ha necesitado casi 138.000 votos para conseguir su único diputado en esta plaza. El partido de extrema derecha también ha sido el que más papeletas ha necesitado en Almería, Cádiz, Barcelona, Las Palmas, Madrid, Murcia, Toledo y Valencia. Los 'populares' han sido los que más han rentabilizado las papeletas también por provincias, necesitando un menor número de votos para conseguir escaño en 16 provincias. Sin embargo, no han conseguido los asientos más 'baratos' en Madrid y han sido la lista más perjudicada en Albacete, Burgos, Cantabria, Ciudad Real, Córdoba, Guadalajara, Jaén, León, La Rioja y Tenerife. Donde a Sumar le ha salido menos rentable el diputado ha sido en Alicante: ha necesitado más de 114.000 papeletas. Por su parte, el PSOE ha pagado los asientos más 'caros' en 18 provincias, entre ellas, las tres provincias de Aragón, las dos de Extremadura y en todas las de Galicia salvo Pontevedra, y los más 'baratos' en Albacete, Baleares, Lleida, Madrid, Murcia, Narrava, La Rioja, Soria y Tenerife.

Vox se queda a las puertas del escaño en 15 provincias y Sumar, en 14 En Castilla y León, Vox solo ha conseguido asiento en Valladolid y en el resto de provincias se ha quedado a las puertas como la lista sin representación más votada. Donde la barrera electoral efectiva le ha perjudicado más ha sido en Albacete, acumulando más del 16% de las papeletas y quedándose sin el premio de un representante. Por su parte, Sumar se ha quedado sin representación en seis comunidades autónomas -Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra, Extremadura y La Rioja-. Sin embargo, la plataforma de Yolanda Díaz ha conseguido igualar los escaños de Podemos en Andalucía y se ha alzado como segunda fuerza en Cataluña y como tercera en Madrid, Galicia, Baleares y Asturias. En Ceuta y Melilla, donde se reparte un diputado por cada ciudad autónoma, la barrera electoral ha vuelto a perjudical a los socialistas y han perdido tres de cada diez papeletas. PACMA también se ha quedado como el primer partido sin escaño en diez provincias, pero en ninguna de ellas pudo entrar en el reparto de escaños, puesto que no llegaba al 1%, lejos del 3% necesario según la ley electoral para optar a un escaño siguiendo la conocida fórmula D'Hondt.