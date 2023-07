El sector de la paquetería facturó 6.587 millones de euros en 2022, un 1,9% más que en 2021, según el Informe Anual del Sector Postal 2022 y que este miércoles ha difundido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El informe, que analiza la actividad de alrededor de 1.500 operadores, explica que este incremento en el sector se debió fundamentalmente al comercio electrónico.

En cuanto al envío de cartas, el informe indica que el año pasado continuó la tendencia a la baja, con 1.495 millones de envíos, un 13,7% menos que un año antes, y con casi 1.160 millones de euros de facturación, un 7% menos.

Según el último panel de hogares de la CNMC, en torno al 80% de los encuestados no envió ni recibió carta alguna a otro particular en los seis meses anteriores a la encuesta.

El 85% de los encuestados no envió ni recibió paquete alguno que no tuviera origen en una compra en internet, mientras que cerca de dos de cada diez usuarios que enviaron paquetes manifestaron que el último correspondió a una devolución de una compra en internet. Además, casi dos de cada tres encuestados no visitó ninguna oficina postal.