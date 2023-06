Desde que se anunció el adelanto de las elecciones generales al próximo 23 de julio, en pleno verano, el voto por correo ha cobrado un protagonismo inusitado en la política española y parece ser la única opción de muchas personas que tienen previsto estar de vacaciones fuera de su localidad para ejercer su derecho a elegir las próximas Cortes y, por tanto, al futuro presidente o presidenta del Gobierno.

Es el caso de Bárbara, de 28 años, que ha decidido pedirlo ya para intentar dejarlo todo listo antes de irse de vacaciones. También el de Elena, de 26, que no tiene muy claro si podrá acercarse a votar y prefiere “hacerlo con mi tiempo, a mi manera y cuando pueda, sin que tenga que ser un día concreto”.

Diez días antes de las elecciones, el 13 de julio, se cerrará el plazo para solicitarlo y no será hasta una semana más tarde cuando Correos ofrezca datos provisionales de cuántas personas han enviado su voto por esta vía. En los pasados comicios autonómicos y municipales fueron casi un millón, que representan cerca de un 3% del Censo de Españoles Residentes en España (CER).

Pero, ¿qué se puede esperar del voto por correo en las próximas elecciones? Eduardo Bayón, consultor en comunicación política, prefiere ser cauto. “Hasta que no haya cifras no se podrá valorar mucho”, apunta en conversación telefónica con DatosRTVE. No obstante, señala que “sí servirá también como termómetro, sobre todo para ver qué movilización se puede esperar”.

Barcelona, la provincia que menos se inclina por el voto por correo Con los datos disponibles desde el año 2000, en las elecciones generales de junio de 2016 todas las provincias –salvo Baleares, que alcanzó su pico en diciembre de 2015– registraron su máximo porcentaje de voto por correo. Soria y Burgos fueron las provincias con más participación por esta vía (6,9% y 6,8%, respectivamente), con un ascenso de más de cuatro puntos. En los últimos 20 años, la provincia con mayor porcentaje de voto por correo fue Álava en abril de 2019, con un 13,6% –coincidiendo con la festividad de San Prudencio–, por delante de Melilla en 2008 (11,4%) y en noviembre de 2019 (8,2%) –que ya arrastra varios episodios de fraude electoral–. Por su parte, la ciudadanía residente en Barcelona es la que menos se inclina por el voto por correo: en cuatro de las ocho elecciones generales celebradas desde el año 2000 es la provincia con las cifras más bajas; precisamente en esa convocatoria, celebrada un 12 de marzo, anotó un 0,66%. Precisamente, en grandes ciudades como Madrid y Barcelona se da un perfil de votante que, en opinión de Eduardo Bayón, se pasa por alto. “Es aquel perfil de persona joven o de mediana edad que vive en ciudades grandes y todavía tiene el voto en su municipio de origen”. Bárbara y Elena forman parte de ese colectivo. El ejemplo de Bárbara es el más extremo, ya que vive en Madrid pero aún sigue empadronada en Tenerife. En el caso de Elena, se mudó recientemente a la capital, aunque su residencia anterior estaba algo más cerca, en Rivas-Vaciamadrid. Si las elecciones se hubieran celebrado en otras fechas no descartan haber optado por esta vía igualmente.