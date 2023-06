El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, descarta "al menos de momento" un acuerdo con Vox en Extremadura. "Tenemos una profunda discrepancia", ha asegurado este viernes durante la toma de posesión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cuya mayoría absoluta ha reivindicado como modelo para el PP. "En Madrid no hay preguntas que contestar", ha defendido, en referencia a las cuestiones de los periodistas sobre los distintos modelos de pactos con los de Santiago Abascal que el PP está perfilando según la comunidad.

Preguntado precisamente sobre si prefiere el modelo valenciano, con Vox en el Gobierno, o el de Extremadura, de veto a esta formación, ha respondido: "Mi modelo es el de la mayoría de Madrid, de Galicia, de La Rioja, el modelo de las grandes victorias, ha sido así durante toda mi vida y así lo va a seguir siendo en lo que me quede de biografía política".

Feijóo ha resumido el panorama de pactos actual, con diferencias relevantes según cada territorio. "De las nueve comunidades autónomas en cinco está gobernando el PP sin Vox; en otras sí lo necesitamos, Valencia, y en las otras dos, Baleares y Aragón están negociando nuestros compañeros. En Extremadura ha habido una divergencia importante que nos separa al menos de momento de conseguir un acuerdo", ha apuntado.

En esta línea, ha defendido que su partido está negociando con Vox siendo "coherentes con los resultados de las urnas", "proporcionados" en sus decisiones y manteniendo sus principios "con la Constitución" y los estatutos autonómicos en la mano.

Choque frontal en Extremadura

Allí, la candidata del PP extremeño ha insistido en varias ocasiones en que no compartirá Gobierno con Vox, quienes "niegan la violencia machista", señaló. El choque es frontal entre los dos partidos en esta comunidad, tanto que no acordaron repartirse la presidencia de la Asamblea y esta recayó en el PSOE, el partido más votado. Tanto PP como Vox han amenazado con la repetición electoral si no hay acuerdo, y ambos se responsabilizan mutuamente de la posibilidad de llegar a este escenario.

Este viernes, además de Feijóo, han asistido a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno madrileño en la Puerta del Sol, el candidato del PP a presidir la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que como Mañueco gobernará en coalición con Vox, y Guardiola, principal defensora del modelo contrario.