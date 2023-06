El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avalado este miércoles públicamente el rechazo a Vox de la candidata del PP a la Presidencia de Extremadura, María Guardiola, ya que, según ha dicho, es "desproporcionado" que pretenda entrar en el Ejecutivo autonómico solo con cinco diputados. Además, ha expresado su oposición a que los cargos nacionales puedan "rectificar" las conversaciones que mantienen los dirigentes autonómicos en el territorio, una "invasión" que, según ha reiterado, él no comparte.

Feijóo ha justificado tanto la situación en la Comunidad Valenciana, donde PP y Vox pactaron rápidamente repartirse el Gobierno autonómico, como la de Extremadura, en el lado opuesto, donde el rechazo de Guardiola a formar un Ejecutivo de coalición puede abocar a la comunidad a una repetición electoral.

Ha dejado claro que los resultados "no han sido iguales en todas las comunidades" y, por lo tanto, "no es lo mismo" el resultado de la Comunidad Valenciana que el de Extremadura. Según ha explicado, en esta última autonomía los de Abascal solo han logrado el 8% de los votos y cinco diputados, frente a los 28 del PP. Mientras, el resultado valenciano de Vox fue mejor, con un 12% de los votos y 13 diputados. Además, ha asegurado que no comparte que dirigentes nacionales de los partidos puedan "cambiar conversaciones o negociaciones preliminares que existían" en el ámbito autonómico.

"Creo que el PP es un partido que tiene principios y que no va a mimetizarse con las políticas de Pedro Sánchez. Cuando decimos que algo es desproporcionado y que esto va en contra de los votos obtenidos en las urnas, lo cumplimos", ha proclamado Feijóo en un acto junto a la fundación del PP 'Reformismo21'.