El líder de Vox, Santiago Abascal, ha apuntado este miércoles directamente al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como responsable de la falta de acuerdo en Extremadura o Murcia y le ha acusado de "sacrificar" la construcción de una alternativa en ambas comunidades autónomas por "intereses de política nacional".

Ha advertido en una entrevista en Canal Sur Radio que su partido "no está dispuesto" a dar sus votos para cambiar en el gobierno de Extremadura al PSOE por el "socialismo azul del PP" sino que lo que desea es "construir una alternativa" en esta comunidad autónoma.

Sus palabras llegan después del choque entre PP y Vox el martes durante la constitución de la Asamblea extremeña, cuando por falta de acuerdo para elegir un presidente de esta cámara, fue elegida la socialista Blanca Martín. Acto seguido, la candidata 'popular' María Guardiola fue muy dura con los de Abascal e insistió en que no compartiría gobierno con ellos, como así lo reclama Vox.

"Yo no puedo dejar entrar en el gobierno a aquellos que niegan la violencia machista", aseguró, así como a quienes "deshumanizan" a los inmigrantes o "colocan una lona y tiran a la papelera la bandera LGTBI". La presidenta del PP extremeño lamentó el martes que Vox antepusiera "sus ansias de poder y esa soberbia al cambio", una actitud con lo que "parece que obliga a ir a elecciones".

Precisamente este miércoles el presidente extremeño en funciones, el socialista Guillermo Fernández Vara, ha anunciado que se presentará a la investidura ante el fracaso de las negociaciones entre PP y Vox. El PSOE fue el partido más votado en las elecciones del 28M, pero obtuvo los mismos escaños que el PP, 28. No tendría la mayoría absoluta ni sumando con Unidas por Extremadura, por lo que ha pedido la abstención al resto de grupos para que "gobierne la lista más votada".

"No somos el coche escoba" del PP

Abascal ha señalado que tras la votación de los órganos de la Asamblea de Extremadura, que dieron la presidencia al PSOE, Vox volvió a tender a mano al PP para "construir una alternativa" en Extremadura, y sin embargo "la que ha hablado de convocar" nuevas elecciones "ha sido la señora Guardiola".

Ha indicado que Vox ha sido "muy claro" con sus electores diciéndoles que "no somos el coche escoba" del PP para ir "recogiendo votos que luego les entregamos a ellos" y que los principios y los valores que están votando se "iban a poner encima de la mesa para construir una alternativa".

"Pero hay quienes no lo entienden, Hay quienes creen que pueden insultar a Vox, que creen que Vox no puede participar en los debates nacionales y además dicen que Vox está obligado a entregarles los votos porque sí, por su cara bonita. Pues, resulta que no, que no es así, que es una injusticia y nos parece el colmo de los colmos", ha apuntado.

El líder de Vox ha recordado que Guardiola no ganó las elecciones el 28M, que el PP dijo que tendría que gobernar la lista más votada "y ahora aparecen con la recortada diciéndole a Vox que tenemos que regalar los votos", por lo que ha indicado que la líder del PP extremeño ha recibido órdenes de Génova para no alcanzar un acuerdo en esta comunidad.

Respecto a las críticas de Guardiola de no querer dejar entrar en el Gobierno extremeño a quienes niegan la violencia machista, Abascal ha aclarado que su partido no solo no la niega sino que es el partido que pide "más dureza" contra los hombres que agreden y asesinan a las mujeres.