El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha explicado este lunes que rechazan el término violencia de género por ser un "concepto ideológico" y ha asegurado que Vox es el partido que se ha enfrentado con "más contundencia" desde sus orígenes a la violencia contra las mujeres, cuya existencia admite.

Abascal ha hecho estas afirmaciones en una entrevista en Telecinco en la que se ha referido al documento que Vox ha hecho público este lunes en las redes sociales y que recopila en doce puntos las medidas que proponen para proteger a las mujeres.

"Con esto intentamos que se escuche lo que hemos dicho siempre, desde el inicio", ha recalcado el líder de Vox, quien ha arremetido contra el PP por haber "comprado las calumnias" de la izquierda sobre las posiciones de su partido. Ha incidido en que este documento "va a servir de guía para las negociaciones en los gobiernos" y ha retado al PP a decir en qué no está de acuerdo con ellos.

La publicación de este documento y las declaraciones de Abascal llegan tras la polémica por el pacto entre su partido y el PP para gobernar juntos en la Comunidad Valencia, que incluía en uno de sus puntos la lucha contra la "violencia intrafamiliar" pero no hacía ninguna referencia a la violencia de género, lo que provocó las críticas no solo de la izquierda sino también del propio PP, que salió a defender su compromiso en la lucha contra la violencia machista. Poco después, además, un diputado del partido en esa comunidad rechazó la existencia de la violencia de género, aunque luego matizó sus palabras.

Avisa al PP de su intención de extender el modelo del pacto valenciano

También se ha referido a las negociaciones con el PP para llegar a acuerdos en varias comunidades. Ha insistido este lunes en que el partido de Feijóo tendrá que pactar con Vox en los territorios en los que no tiene mayoría absoluta, igual que ha hecho en la Comunidad Valenciana.

"¿Qué quiere?, ¿ir a elecciones?, ¿que se repita?", ha preguntado en una entrevista respecto a las reticencias de los 'populares' para llegar a más acuerdos con Vox tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo.

Abascal ha recordado que hay varias autonomías, como Murcia o Extremadura, en las que el PP no llega a la mayoría absoluta por sí solo y por tanto no puede actuar "como si Vox no existiera". "Si el señor López Miras (el presidente de Murcia en funciones y candidato del PP) se niega a considerar el resultado de Vox y quiere actuar como si Vox no existiera, parece que el señor López Miras estaría dispuesto a ir a elecciones, no Vox".

Así, ha subrayado que a él le parece "un disparate" esta postura y cree que PP y Vox tienen "la obligación" de entenderse y un "mandato claro" dado por los ciudadanos en las urnas. Pero ha dejado claro que su única línea roja es "el respeto" a sus votantes y por ello no harán "de coche escoba" del PP. "Al PP le faltan dos para la mayoría absoluta, a nosotros nos faltan 14. No la tenemos ninguno", ha resumido sobre los resultados de Murcia.