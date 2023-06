El presidente del Gobierno y candidato a la reelección en las elecciones generales, Pedro Sánchez, ha cargado este lunes contra el PP por sus pactos con Vox. "En la derecha hay un dúo de PP y Vox que reconoce sin ambages que gobernará en coalición", ha señalado en una entrevista en Onda Cero, y ha añadido: "Del equipo de Feijóo solo sabemos quién será su vicepresidente, Santiago Abascal".

"Se ha desvelado claro cuál es la opción que tiene Feijóo, que es gobernar con Vox", ha insistido el jefe del Ejecutivo, haciendo referencia a los acuerdos entre los dos partidos en comunidades y ayuntamientos tras el 28M. Ha criticado además que "más peligroso" que el partido de Abascal es "ver a un PP que asume las tesis de Vox", como "la negación de la violencia de género o del cambio climático". Hace referencia, en el primer caso, al pacto en la Comunidad Valenciana que incluye el término violencia intrafamiliar y no violencia machista.

Sánchez ha establecido varias comparaciones entre el PP y el trumpismo. "Para mí el trumpismo es una absoluta falta de cumplimiento con la legalidad. Que haya un partido como el PP que lleve cinco años incumpliendo la Constitución es trumpismo", ha afirmado, en referencia a la falta de renovación del CGPJ. También significa "poner en cuestión los resultados electorales", algo que han hecho "cargos no menores" del partido de Feijóo al hablar de "pucherazo" el 28M -lo hizo la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al cierre de esa campaña-, o "deshumanizar a tu adversario", una "constante del PP" con el mismo Sánchez. "Se han superado todas las líneas rojas", ha criticado.

"Hay dos palabras que definen al PP, y también a Vox, esta legislatura: el bloqueo y la deslealtad institucional, no con el Gobierno de España, sino con la Constitución y el proyecto común europeo", ha abundado el presidente del Gobierno, criticando concretamente que el PP intentara "boicotear" la recepción de los fondos europeos o el mecanismo ibérico yendo a Bruselas.

Preguntado por sus pactos con EH Bildu, ha negado haber gobernado con el partido abertzale. "No es cierto que hayamos gobernado con Bildu, no hay ministros, no tenemos un acuerdo de gobierno", ha insistido en varias ocasiones, y ha limitado sus apoyos a "acuerdos puntuales sobre leyes concretas". Además, ha advertido que en la convalidación de reales decretos durante esta legislatura el Gobierno ha contado más veces con el apoyo del PP que de Bildu , 51 ocasiones frente a 48 en el caso del segundo. "¿Esto significa que hemos gobernado con el PP?", se ha preguntado.

Reivindica que "Cataluña está infinitamente mejor" que en 2017

Respecto a la situación en Cataluña, ha reivindicado que la situación está "infinitamente mejor" que en 2017, cuando se celebró el referéndum de independencia del 1-O, pero también que en 2019, cuando se vivieron graves altercados en Barcelona tras la sentencia del 'procés'. Ha defendido los indultos a los líderes independentistas y ha admitido haber cambiado de opinión, ya que había prometido anteriormente no indultar a otros políticos. "He tenido cambios de posición en algunos asuntos de Estado porque he tenido que tomar decisiones muy difíciles" ha señalado y lo ha justificado así: "La política está para resolver problemas y no dar riendas suelta a las venganzas de nuestras pasiones".

También ha defendido cómo el independentismo ha perdido fuerza desde que gobierna. "La primera fuerza en Cataluña es una fuerza constitucionalista como el PSC. El ayuntamiento de Barcelona tiene un alcalde constitucionalista", ha apuntado.

Respecto a este último punto, la investidura del socialista Jaume Collboni como nuevo alcalde de la ciudad gracias en parte a los votos del PP, ha ironizado con que "Feijóo parezca un estadista" cuando "cuando no ha hecho más que el señor Valls hace cuatro años [invistiendo a Ada Colau para no permitir que gobernara el independentismo en Barcelona] o el PSOE en Pamplona, no dando la alcaldía a Bildu y dándosela a una fuerza conservadora como UPN".

Y sobre su promesa de tipificar en el Código Penal la convocatoria de referendos ilícitos, ha señalado que de lo ocurrido en Cataluña hay que extraer lecciones y que el artículo 155 de la Constitución es suficiente para hacer frente a situaciones como la vivida en 2017.