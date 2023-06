Sánchez llama a la movilización de la izquierda para "evitar el papelón" de tener un Gobierno de PP y Vox

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha hecho este domingo un llamamiento a la movilización de la izquierda en las elecciones generales del 23J para "evitar el papelón" de tener un Ejecutivo de PP y Vox y garantizar de ese modo cuatro años más de "progreso".

"El próximo 23 de julio todos a votar con la papeleta socialista o con el papelón de tener un Gobierno del PP con Vox, de (Alberto Núñez) Feijóo y (Santiago) Abascal a la cabeza", ha señalado en un acto del PSOE en Dos Hermanas (Sevilla) en el que ha estado arropado por nueve de sus ministros, como la de Hacienda, María Jesús Montero; el de Interior, Fernando Grande Marlaska, o la de Educación, Pilar Alegría.

Sánchez se ha mostrado convencido de que "si la España progresista se moviliza y concentra todo su esfuerzo en el PSOE", se podrá garantizar que "España siga creciendo cuatro años más", al tiempo que ha advertido de que con un Gobierno de PP y Vox se retrocederá. "Hay que salir a votar en masa el 23 de julio, con la convicción de que vamos a ganar, de que vamos a ser la primera fuerza política, porque tenemos proyecto, argumentos y equipo", ha subrayado.

Acusa a Feijóo de no querer explicar sus pactos con Vox

El líder socialista ha reiterado su propuesta de celebrar varios debates con el presidente del PP, y ha afeado a Feijóo que no quiera hacerlo y que se limite solo a uno. A su juicio, esa negativa a debatir es "para no explicar sus pactos con la ultraderecha", y porque "no tiene proyecto" para el país.

En este sentido, ha subrayado que no se conoce el proyecto económico de los 'populares', ni tampoco quiénes podrían ser sus ministros, "salvo su vicepresidente que es Santiago Abascal".

Además, ha advertido de que la única propuesta de los 'populares' es "derrogar" los logros del actual Gobierno que encabeza. "Aquel no quiera debatir, no se merece la confianza de los ciudadanos, porque esconde algo y no quiere dar la cara", ha enfatizado.

Por todo ello, ha emplazado a los socialistas a acudir a las urnas para ser "la primera fuerza progresista capaz de parar a la derecha y la ultraderecha en Europa", y ha avisado de que acude a la cita electoral con "mas fuerza y más ganas que nunca".

Sánchez ha elegido Dos Hermanas para este acto puesto que fue en este municipio donde en enero de 2017 anunció que se presentaría a las primarias para aspirar de nuevo a liderar el PSOE. En su discurso ha hecho alusión a ello: "Aquí, en Dos Hermanas, donde empezó esta aventura maravillosa os digo que no estoy dispuesto a que este viaje termine aquí, España no se lo merece", ha concluido.