El Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez ha celebrado el acuerdo alcanzado por Sumar y Podemos para concurrir juntos a las elecciones generales del próximo 23 de julio, que ha calificado como "más que positivo", pero ha resaltado que la "gran responsabilidad de lo que suceda el 23J recae sobre los socialistas".

"El acuerdo anunciado ayer es una noticia más que positiva porque la unidad es una primera muestra de responsabilidad que evita dispersar inútilmente energías. Y la responsabilidad es la condición para dejar atrás el ruido estéril y para concentrarse en lo que de veras importa a la ciudadanía", ha dicho Sánchez en su discurso de apertura del Comité Federal que el PSOE que se celebra este sábado en su sede de Ferraz para ratificar las listas al Congreso y al Senado, aunque los cambios de última hora han generado polémica entre los barones.

Sánchez, que no ha hecho referencia directamente a las disputas internas, ha asegurado que lo importante no son los nombres de las listas, sino "lo que hay detrás de ellas". "Hoy aprobamos las listas de las mujeres y los hombres que van a estar en primera línea de defensa de nuestro proyecto. Pero lo que importa es lo que hay detrás de esos nombres", ha apuntado.

Tras ello, se ha centrado en la defensa de la gestión socialista ante las "circunstancias inéditas" de los últimos cuatro años como la pandemia, la erupción del volcán, la guerra en Ucrania y la inflación y ha considerado que el plan del PP "no existe" y que su propuesta se basa en "derogar, anular, recortar y destruir todo lo que se ha logrado". "La economía española no solo va bien sino que va como una moto. No está estancada, como dice (el líder del PP, Alberto Nuñez) Feijóo, no sé si por desconocimiento o por mala fe", ha indicado.