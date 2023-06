El Comité Federal del PSOE se reúne este sábado en la sede nacional de Ferraz para ratificar sus listas de candidatos a las elecciones generales del 23 de julio encabezadas por el presidente del Gobierno y líder del partido, Pedro Sánchez, y con la presencia de hasta doce ministros, aunque los cambios de última hora han generado polémica.

A la reunión de este sábado, que abrirá Sánchez en torno a las 10,30 horas, acudirán los integrantes de la Comisión Ejecutiva, los secretarios generales autonómicos y los portavoces del Congreso y del Senado entre otros, por lo que asistirán importantes barones socialistas como el de Valencia, Ximo Puig, el de Aragón, Javier Lambán, o el de Extremadura, Guillermo Fernández Vara,

Quien no acudirá será el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el único que obtuvo un buen resultado en las pasadas elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, quien finalmente no estará en Ferraz aunque iniciamente había confirmado su presencia.

Malestar entre los barones por los cambios de Sánchez en las listas de C. Valenciana, Aragón, C-La Mancha y C.y León

No obstante, atraer el voto útil de toda la izquierda , con independencia de que el PSOE pueda pactar en el futuro con la coalición Sumar, es el reto que también se marcan en Ferraz.

En busca de la paz interna

Al Comité Federal asistirán también los barones socialistas que han recibido mayor varapalo el 28 de mayo, como Ximo Puig o Fernández Vara. Sánchez busca a través de las listas que este sábado serán aprobadas la paz interna ya que en ellas concurren no solo la mayoría de ministros, sino también barones autonómicos como las todavía presidentas balear, Francina Armengol, y de la Rioja, Concha Andreu.

También socialistas de la vieja guardia, como los exministros José Luis Ábalos y Carmen Calvo. Hasta doce ministros recibirán el visto bueno del Comité Federal a expensas de que los candidatos del PSC, donde previsiblemente estará el ministro de Cultura, Miquel Iceta, sean aprobados por el consejo nacional de los socialistas catalanes que se reunirá también este fin de semana. El PSC no eleva al Comité Federal sus listas, que serán ratificadas tras la reunión de esta jornada en Ferraz.

Sánchez encabezará la lista del PSOE por Madrid para el Congreso seguido de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, mientras que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, irá en el puesto tercero, la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el cuarto y el titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en el quinto.

También integran las listas por el Congreso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que repite como cabeza de lista por Sevilla, y otros ministros como el de Interior, Fernando Grande-Marlaska (Cádiz); el de Agricultura, Luis Planas (Córdoba); la de Ciencia, Diana Morant (Valencia); el de Industria, Héctor Gómez (Santa Cruz de Tenerife); y el de Sanidad, José Manuel Miñones (La Coruña).

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, será designada cabeza de lista al Congreso por Ciudad Real, mientras que la ministra de Educación, Pilar Alegría, será número uno por Zaragoza.

Los únicos ministros del ala socialista del Gobierno que no irán en listas son la vicepresidenta primera de Economía, Nadia Calviño, la ministra de Justicia, Pilar Llop, y el ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que no han manifestado su predisposición y además no están afiliados al partido.

Por otra parte, en la candidatura de Madrid al Congreso también estará la vicepresidenta del Senado, Cristina Narbona, y el jefe del Gabinete de Sánchez, Óscar López, mientras que en la lista para el Senado se incluirá como número uno al secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, seguido de alcalde en funciones de Leganés, Santiago Llorente, y la de Moraleja de Enmedio, Valle Luna.