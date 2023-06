La constitución de más de 8.000 ayuntamientos, que se celebra este sábado, confirmará el vuelco municipal del pasado 28M, cuando el mapa electoral se tiñó de azul. El PP pasa a gobernar la mayoría de grandes ciudades, en muchas de ellas de la mano de Vox, partido que entrará por primera vez en el gobierno de capitales de provincia.

Ambos partidos han pactado compartir gobierno en importantes ciudades como Valladolid, Toledo, Burgos, Elche o Guadalajara. Según ha calculado el partido de Santiago Abascal, el número de corporaciones municipales en las que PP y Vox podrían gobernar juntos se eleva a 135.

En otras grandes ciudades, como Valencia, Sevilla, Zaragoza o Palma, el PP suma más que toda la izquierda, por lo que no necesita el apoyo afirmativo de Vox, y por tanto este no entrará en principio en los ayuntamientos. Hay un tercer grupo, además, de ciudades en las que el PP ha alcanzado la mayoría absoluta y no necesitan pactar. Entre estas están Madrid, Murcia, Málaga, Granada, Santander u Oviedo.

Polémica por el pacto en la Comunidad Valenciana La recta final de las negociaciones para conformar los gobiernos municipales se ha visto salpicada por la polémica alrededor del pacto en la Comunidad Valenciana entre PP y Vox, que no hace ninguna referencia a la violencia machista y habla de violencia intrafamiliar. El viernes, además, las palabras de un diputado de Vox negando que existiera la violencia de género provocaron duras críticas no solo de la oposición de izquierdas, sino también del propio PP. Además de esta comunidad, PP y Vox siguen negociando en otras, como Baleares o Aragón, bien para compartir gobierno o bien para alcanzar un pacto de investidura. Vox tendrá en la Comunidad Valenciana una vicepresidencia con Cultura y las consellerias de Agricultura y Justicia ÁLVARO CABALLERO Por su parte, el PSOE, uno de los grandes derrotados el 28 de mayo, solo retiene con mayoría absoluta Vigo y Soria, y gobernará además en Vitoria, Las Palmas de Gran Canaria, A Coruña y Palencia gracias a los pactos. De entre las cinco ciudades más pobladas de España, la única que no estará en manos de los ‘populares’ es Barcelona. El caso de la Ciudad Condal es especial, al ser la única de las grandes urbes donde aún no hay un pacto claro. El candidato más votado, Xavier Trias, de Junts, será previsiblemente el próximo alcalde ya que a solo unas horas de la constitución del Ayuntamiento no hay un pacto claro entre otras fuerzas (PSOE, comunes y PP). Por lo demás, las otras dos únicas capitales de provincia donde el próximo alcalde o alcaldesa está en el aire son Pamplona y Ourense. Recta final de la negociación entre Trias y Maragall para un acuerdo de gobierno en Barcelona

Vox se estrena compartiendo capitales de provincia con el PP A lo largo de la semana se han ido conociendo los pactos que alcanzaban PP y Vox. Primero en Elche (Alicante), y después en Burgos, Toledo, Valladolid o Ciudad Real. En todas ellas la fórmula es similar: los de Abascal tendrán una vicealcaldía y varias concejalías. En el caso de Burgos, por ejemplo, Vox ostentará las concejalías de Seguridad Ciudadana, Empleo e Industria y Cultura y Educación. En algunas ciudades, como Orihuela o Ciudad Real, se elimina la concejalía de Igualdad y se crea la de Familia, una reclamación de Vox, y en otras, como Calvià, los de Abascal asumen Igualdad. En otros casos los cambios se centran en eliminar o reducir las zonas de bajas emisiones (Burgos) o suprimir los carriles bici (Elche). Más allá de capitales de provincia, han pactado gobiernos de coalición decenas de otros municipios, algunos muy poblados. Entre ellos están Villaviciosa de Odón y Alcalá de Henares (Madrid), Talavera de la Reina (Toledo), Molina de Segura (Murcia), Calvià, Marratxí, Llucmajor o Alcúdia (Baleares), Burgo de Osma (Soria), Tineo (Asturias), Santa Cruz de Bezana (Cantabria) y Níjar (Almería). En total, Vox cifró tras las elecciones en 135 municipios aquellos en los que podrían gobernar con el PP. PP y Vox cierran acuerdos en Toledo, Guadalajara, Burgos, Elche, Valladolid y otros nueve ayuntamientos

Investiduras del PP sin acuerdos con Vox Además de aquellas ciudades donde PP y Vox gobernarán juntos, en otros municipios el bastón lo ostentarán los ‘populares’, a veces con pactos de investidura con Vox y en otras, como en Sevilla o Palma, sin ellos. También se dan casos excepcionales, como el de Navalmoral de la Mata, en Cáceres, donde a pesar de que los de Feijóo no lo necesitaban, han integrado a Vox en su gobierno. La dirección del PP ha dado libertad a los territorios para pactar con Vox, por lo que en cada lugar los acuerdos tienen sus características propias, mientras que los de Abascal han variado sus exigencias según fueran más o menos determinantes para dar las alcaldías al PP. Allí donde el PP no era la fuerza más votada y necesitaba del sí de Vox, como en Toledo o Valladolid, han exigido entrar en los gobiernos. Mientras, el PSOE habla de "sábado negro" para la democracia y lamenta que, contra la máxima de Feijóo de dejar gobernar a la lista más votada, en decenas de municipios los pactos PP-Vox desbanquen a los socialistas, que fueron los más votados.

Barcelona y Pamplona, en el aire Barcelona es la única de las principales ciudades españolas sin un claro alcalde. El favorito es el candidato de Junts, Xavier Trias, que ganó las elecciones con 11 concejales de los 41 del consistorio catalán. Un más que probable acuerdo con ERC, que obtuvo cinco representantes, le daría vía abierta para ser investido si el resto de grupos, PSC, comunes y PP, no llegan a un acuerdo, una opción que ha estado sobre la mesa desde el 28M y hasta el último minuto, pero que por los vetos cruzados no se ha materializado. En Pamplona, la lista más votada fue la de UPN, con nueve concejales, uno por encima de los que obtuvo EH Bildu. La candidata de UPN, Cristina Ibarrola, será probablemente la nueva alcaldesa de la ciudad tras no haber alcanzado un acuerdo PSOE (cinco concejales) y los abertzales, ni la tercera vía que pasaba por investir al candidato de Geroa Bai. En Ourense el panorama de pactos también es complejo. El PP ofreció un pacto a PSOE y BNG para desbancar al actual alcalde y líder de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, pero este acuerdo no se ha cerrado y Jácome tiene todas las papeletas para repetir.

El PSOE solo mantiene ciudades medianas La ciudad más poblada que seguirá gobernando el PSOE es Las Palmas de Gran Canaria, con 380.000 habitantes, gracias a un pacto de la exministra de Sanidad Carolina Darias con NC y Podemos. Le sigue Vigo, donde Abel Caballero vuelve a ganar con mayoría absoluta. En A Coruña gobernarán en minoría gracias a un pacto con el BNG, y en Lugo ambos partidos compartirán alcaldía, como ya hicieron en la última legislatura. En León, podría gobernar con el apoyo de UPL o bien si estos no pactan con el PP, pero en cualquier caso la constitución del ayuntamiento se ha retrasado hasta el 7 de julio. También tendrán la Alcaldía de Vitoria, y en Madrid, la de Fuenlabrada (el único municipio donde ganaron con mayoría absoluta) y de Alcorcón, gracias a un pacto con Más Madrid. Gobernarán además en Palencia gracias a los votos de Vamos Palencia.

ERC pierde poder en Cataluña En Cataluña se constatará este sábado la pérdida de poder de ERC, que se queda sin las dos capitales de provincia que gobernaba, Lleida y Tarragona, que caen de manos de los socialistas. Aun así, gobernará en estas dos diputaciones gracias a pactos con el PSC y podría sacar buen rédito de su pobre resultado en Barcelona si se confirma un pacto para compartir gobierno con Junts. En Girona el independentismo mantiene el poder, aunque el mando pasa de Junts a la coalición Guanyem, de la que forma parte la CUP. Ambas han pactado para desbancar al PSC, la fuerza más votada. En esta provincia se ha vivido uno de los debates más encendidos de la política catalana tras el 28M, pero no en la capital, sino en Ripoll. Allí, la formación independentista de extrema derecha Aliança Catalana ganó con claridad las elecciones, y otras fuerzas como Junts, ERC, PSC y CUP han planteado un cordón sanitario para que gobierne Sílvia Orriols, lo que aún sigue en el aire. ¿Cómo se ha votado en Cataluña? Mapa de los resultados de las elecciones municipales del 28M DatosRTVE