El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que habrá un 'cara a cara' con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la campaña electoral de las elecciones generales del 23 de julio, pero ha avisado de que "los debates se negocian, no se obligan".

"No tengo ningún problema en tener un debate cara a cara con el señor Sánchez. Va a haber un cara a cara entre el señor Sánchez y yo en la campaña electoral", ha garantizado Feijóo en declaraciones a Onda Cero, un día después de la oferta de Pedro Sánchez de celebrar seis debates hasta los comicios del 23J.

Al ser preguntado expresamente si tiene miedo de debatir con Sánchez, Feijóo lo ha negado de forma rotunda y ha achacado esta "ocurrencia" del jefe del Ejecutivo a que en campaña "no puede salir a la calle" ni "hacer muchos mítines porque no puede movilizar" al PSOE. "Esto me recuerda a una película del oeste, le reto a tal hora el lunes", ha ironizado.

"Comprendo la estrategia del señor Sánchez, no puede salir a la calle pero eso no es un problema mío y no puede hacer muchos mítines porque no es capaz de movilizar a su partido, pero eso tampoco es un problema mío", ha enfatizado.

Subraya que los debate "se negocian" y "se obligan" En este sentido, ha recalcado que los debates "se negocian" entre los equipos de campaña, "no se obligan ni se establecen por una parte interesada". "Por supuesto se debatirá pero los debates no se obligan, los debates se negocian", ha abundado. En cuanto a si será un cara a cara con Sánchez o un debate con líderes de más partidos, Feijóo ha indicado que "hay que ser respetuosos con los plazos, con las fórmulas y con el procedimiento". Por ello, el lider del PP ha abogado por esperar a los criterios de proporcionalidad de la Junta Electoral y a saber qué candidaturas se presentan y por ejemplo quién se presenta por Podemos, por Sumar o si habrá un "Sumar Podemos o no". Por tanto, Feijóo ha indicado que, una vez que se despejen las candidaturas, hay que hacer lo que se ha hecho "siempre", que se reúnan los equipos de campaña y establecer las "fórmulas para debatir". "Pero yo ya digo por supuesto que se debatirá, yo no me voy a esconder del señor Sánchez, entre otras cosas porque probablemente aquí tengamos los mismos tiempos", ha manifestado, en alusión a los debates parlamentarios de este último año en el Senado donde el presidente del Gobierno disponía de tiempo ilimitado frente al tiempo tasado de los grupos.