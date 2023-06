La vicepresidenta segunda y líder de la plataforma Sumar, Yolanda Díaz, ha criticado la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de plantear seis cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de aquí a las elecciones del 23J. "España es más que un debate entre dos hombres", ha asegurado este lunes en un foro sobre los fondos europeos.

"En ese debate de futuro, del antes o del después, del pasado o el futuro, de la locomotora que se para o la mirada hacia delante, España no se resume en una foto entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez", ha señalado Díaz y ha añadido: "Eso no es nuestro país, eso es una España muy pequeñita. Nosotros miramos una España ancha y diversa. Creo que las mujeres y hombres de nuestro país quieren más".

Sánchez propone a Feijóo seis debates cara a cara y el PP responde que "España no está para excentricidades" DIANA FRESNEDA

Antes de su intervención en este foro organizado por elDiario.es, Díaz ya había criticado en un tuit que esta propuesta no correspondía a "la realidad" española. Poco después, en su discurso, ha ahondado en esta idea: "Solo con pluralidad habrá Gobierno de coalición, el bipartidismo es el pasado. España es una sociedad madura y diversa"

Ante las críticas de Díaz, Sánchez ha recordado que cuando ha lanzado esta propuesta también ha dicho que habrá debates con otras fuerzas políticas, debates que "reconozcan la realidad": el multipartidismo del sistema político. Hace referencia a su propuesta de realizar debates a cuatro con Vox y Sumar.

También Podemos ha criticado lo planteado por el jefe del Ejecutivo. "Es evidente que el PSOE y Sánchez quieren volver al sistema bipartidista, al 2011 y al ciclo político anterior al 15M", ha lamentado el portavoz de la formación, Pablo Fernández. "Quizás el PSOE lo que quiera es quedarse en la oposición para eliminar a nuestro espacio político, ha insinuado además.

"Trabajando sin descanso" por la unidad de la izquierda

Sobre las negociaciones con Podemos y otras fuerzas de izquierda para cerrar un acuerdo de coalición de cara al 23J, Díaz no ha avanzado detalles concretos. "La gente de nuestro país nos está esperando, estamos trabajando sin descanso para hacer algo que es fundamental en la vida de la gente: dar serenidad, sosiego, tranquilidad y sobre todo certezas a la sociedad española", ha reivindicado.

Por los tiempos que marca la ley electoral, Sumar y la formación morada solo tienen hasta el próximo viernes, 9 de junio, para presentar una candidatura conjunta a las próximas elecciones. Este lunes Podemos también ha mantenido "prudencia" para no hacer saltar por los aires la negociación, pero sí que ha lanzado un dardo a Díaz y a otros partidos que aspiran a cobijarse bajo el paraguas de Sumar, como Compromís o Más País, al asegurar que "los vetos personales no ayudan, son intentos de torpedear la unidad". Lo hacen en referencia a las informaciones de algunos medios que apuntan a posibles vetos a la ministra Irene Montero o al dirigente de Podemos Pablo Echenique en las listas electorales.

Díaz no se ha referido a estas cuestiones y ha defendido que "Sumar no es solo un acuerdo de partidos, es un nuevo proyecto de país que mira al futuro", y ha planteado como líneas políticas de su formación "más democracia, más empleos, más derechos humanos, más pensiones". "El resto son cuestiones que merecen mucha atención pero creo que no son importantes", ha afirmado.