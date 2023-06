El presidente de la Junta de Extremadura en funciones, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado este miércoles que se presentará a la investidura a la Presidencia del Ejecutivo regional, y ha pedido al resto de partidos que se abstengan y "dejen que gobierne la lista más votada".

En rueda de prensa este miércoles en Mérida, Fernández Vara ha señalado que este pasado martes "rompieron los puentes" entre PP y Vox en la constitución de la Asamblea de Extremadura, por lo que ha considerado que estos partidos "han fracasado en sus intentos de acuerdo", por lo que ha reiterado que "permitan que gobierne la lista más votada", ha dicho.

La conformación de un gobierno en Extremadura se complica, puesto que ningún candidato tiene mayoría absoluta y el PP, que sí podría sumar con Vox, rompió con los de Santiago Abascal al rechazar su exigencia de entrar en el gobierno, lo que aviva la sombra de una repetición electoral. En congreto, la candidata del PP dejó claro este martes que no gobernaría con quien "niega la violencia machista" y que se irá a elecciones si Vox no apoya su investidura.

“Feijóo, Abascal, Guardiola... ¡Dejen de jugar con Extremadura! Asumo la responsabilidad, como partido que ganó las elecciones, de presentarme a la investidura. Extremadura no puede estar bloqueada por los intereses nacionales, esta tierra no puede ser un laboratorio nacional. pic.twitter.com/ftEFV0vUst “

"Dejen que Extremadura pueda tener un gobierno, dejen que pueda gobernar quien ganó las elecciones", ha reafirmado Fernández Vara, quien ha recalcado que el PSOE fue "la lista más votada" en las elecciones del pasado 28M y "la única opción de gobierno en estos momentos".

En su intervención, el dirigente socialista ha mostrado su "sensación" de que se está utilizando "Extremadura como laboratorio" por parte de las direcciones nacionales de PP y Vox, algo que le "produce una inmensa preocupación", tras lo que ha reclamado que "dejen de jugar con Extremadura".

Guardiola (PP) rechaza abstenerse y pide a Vox dar "marcha atrás"

Guardiola, por su parte, ha respondido a este anuncio en una entrevista en La Sexta en la que ha calificado de "teatro" la intención de Vara de presentarse. Antes, ha insistido en que el PP extremeño "nunca" se abstendrá para que gobierne de nuevo Fernández Vara, "un gobierno que no funciona", y que se "quitaría de en medio" antes que "tragar" si hay un mandado de la dirección de Génova para permitir que Vox entre en el Ejecutivo regional.

Y ha insistido este miércoles en que la opción "más sensata" para evitar que se repitan las elecciones en la comunidad extremeña es que "Vox de marcha atrás" y apoye su investidura sin formar parte del Gobierno autonómico, tal y como ha mantenido la líder de los 'populares' extremeños.

Guardiola ha insistido en que su postura de que Vox no entre a gobernar no ha cambiado desde antes de las elecciones y no va a cambiar tras los comicios del 28 de mayo. "No hemos engañado a nadie, hemos dicho que no íbamos a gobernar con Vox, que queremos gobernar en solitario", ha recalcado este miércoles en una entrevista en el programa 'Mas de uno', de Onda Cero.

A este respecto, ha recalcado que para ella es "imposible" pensar sentarse en un Consejo de Gobierno "para hacer ideología", y que, por ello, su partido ofreció a Vox la presidencia del Parlamento extremeño, una vicepresidencia y un senador autonómico, "pero no les parece suficiente".

Además, ha apuntado cambios de criterio de Vox a la hora incluso de demandar ocupar consejerías, porque "un día pidieron Agricultura y otro Cultura", pero ha subrayado que "no" quiere que Extremadura "tenga que renunciar a la mejor consejera de Agricultura, que iba a ser Mercedes Morán", ha avanzado.

"No me veo capaz de tener en el Consejo de Gobierno a personas que están tan alejadas ideológicamente de lo que yo pienso", ha recalcado Guardiola.