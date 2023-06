La ‘popular’ Isabel Díaz Ayuso ha sido investida este jueves presidenta de la Comunidad de Madrid con la mayoría absoluta que el PP logró en las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo ante una oposición que le ha pedido no usar el “rodillo” de esa mayoría de forma “absolutista”. La izquierda ha alertado contra un posible “retroceso” en derechos sociales para las mujeres o el colectivo LGTBI, mientras que Vox ha celebrado que Ayuso haya "asumido" el discurso del partido de Santiago Abascal. La votación ha salido adelante con los 70 diputados del PP, el 'no' de Más Madrid (27) y el PSOE (27) y 10 abstenciones de Vox.

“Yo no puedo vivir con absolutismo, no estaría conforme”, ha respondido Ayuso en el pleno de la Asamblea, donde ha tenido lugar la segunda jornada del debate de investidura que ha empezado de forma cordial pero ha ido volviéndose bronca con el paso del tiempo. Y ha dicho que tratará de alcanzar el mayor número de acuerdos posibles un día después de explicar las líneas del que será su futuro gobierno, que trabajará en una ley de familias y otorgará mayor protección al “concebido no nacido” y a la objeción de conciencia en los casos del aborto y la eutanasia, reformará la 'ley trans' autonómica y mantendrá la rebaja en el abono de transporte hasta final de año, entre otras cuestiones.

Ayuso ha dado a conocer la composición de su gobierno con nueve consejerías, el “más austero” de toda España y ha asegurado que “seguirá reduciendo viceconsejerías y direcciones generales". En su discurso este miércoles no hizo mención a la violencia machista, algo que ha sido duramente criticado por Más Madrid y PSOE. La candidata 'popular' les ha acusado de “usar a la violencia contra las mujeres porque estamos en elecciones y hay que salvar al soldado Sánchez” en una “campaña patética” y ha reprochado a la izquierda que se “arroguen todo”: “Ni el divorcio lo aprobó la izquierda ni han inventado la lucha contra la violencia machista”. Ante las críticas de la izquierda, ha defendido que Madrid fue “pionera” en apoyar a las personas transexuales”.

En un pleno que ha tenido una connotación claramente electoral en el marco de las generales del 23 de julio, Ayuso ha sido muy crítica con el Ejecutivo del Gobierno de Pedro Sánchez y ha entrado en un 'cuerpo a cuerpo' con Vox, de quien ha dicho que es "el gran colchón y la gran ayuda" de Sánchez y que no es un partido nada "original" ni "nuevo", si bien luego le ha tendido la mano para cambiar el gobierno central.

García: “Ha demostrado que su agenda no estaba condicionada por Vox”

La líder de Más Madrid, Mónica García, ha comenzado nombrando a cada una de las mujeres asesinadas en España en lo que va de año y ha espetado: “A la violencia machista se le llama por su nombre y no por dejar de nombrarla, como hizo ayer, deja de existir”. Ha recordado también a Ayuso que esta legislatura habrá dos mujeres trans en la Asamblea, las diputadas Carla Antonelli y Gimena González, y le ha espetado: “Usted ha demostrado que su agenda LGTBIfóbica no era condicionada por Vox, era su propia agenda”. Y le ha advertido de que “si cambia una coma” de la ‘ley trans’ “tendrá que vérselas” con Más Madrid “y con toda una sociedad que dice que los derechos que han costado sangre, sudor y lágrimas no se tocan”.

García ha dado la enhorabuena a Ayuso, al igual que irónicamente a “los fondos de inversión extranjeros”, a los “depredadores del estado del bienestar” o a los “futuros comisionistas". Ha criticado que el discurso de Ayuso este miércoles fue “en algunos puntos cruel, inhumano y salvaje” por “defender la ley de la selva” y “mofarse de las víctimas del terrorismo”. “Niegan la violencia machista y defienden con fanatismo un modelo económico caduco y destructivo con nuestro planeta y nuestra manera de vivir”, ha aeverado. Y ha criticado que Ayuso “predica un evangelismo cañí que habla de reconquista patriótica” de la libertad “mientras vende derechos”.

Por último, y tras incidir en que la presidenta madrileña en funciones ha dejado una “sanidad pública en escombros” y que “juega a la ruleta rusa con las vidas humanas”, ha afeado a la candidata ‘popular’ que haya llegado a llamar a Yolanda Díaz "la vicepresidenta más ineficaz de la historia". “Díaz va a encargarse de profundizar y blindar los derechos sociales para la próxima década". Ha advertido de que Ayuso no forma un gobierno sino “una estafa piramidal” y que su acción de gobierno se resume en el “que se jodan” que proclamó hace años la ya exdiputada del PP Andrea Fabra en el Congreso ante el recorte en las prestaciones por desempleo (el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, le ha pedido mantener "cortesía parlamentaria").

En su respuesta, Ayuso le ha reprochado no haber tenido la “humildad” de querer conocer el trabajo de la Comunidad de Madrid con las mujeres que huían del maltrato o acoso porque no está en su “relato ideológico”. “Para usted, hay dos clases de mujeres, las malas y las buenas” dependiendo de si votan o no a izquierda. Ha defendido que "pocas personas han hecho más" por las mujeres que los diputados del PP. Respecto a la 'ley trans' ha respondido: “¿Sabe dónde no se tocan las leyes? En las dictaduras”. Y ha advertido de que los madrileños no han dado la mayoría absoluta al PP “para no hacer nada”: “Todo lo que se pueda se va a reformar y no le vamos a tener miedo”. También se ha referido a Yolanda Díaz para decir que "traicionó" a Pablo Iglesias al igual que el líder de Más País, Íñigo Errejón, "traicionó" a Podemos: "Cuánto rencor tienen en sus filas".