¿Se puede reinsertar un pandillero?

La detención de miles de pandilleros en El Salvador lleva meses ocupando páginas y espacios en los medios de comunicación. Durante el régimen de excepción han sido encarceladas ya 70.000 personas. Es difícil saber cuánto tiempo van a permanecer en prisión.

La pregunta que ahora planteamos es, cuando salgan, si salen, ¿se pueden reinsertar en la sociedad? ¿Cuál ha sido la experiencia hasta ahora? A estas preguntas nos responden, un ministro, un policía, un periodista político, una defensora de los derechos humanos y un pastor evangélico.

Nelson Moz, pastor de la Iglesia Bautista Eben-Ezer El pastor Nelson Moz ha trabajado durante años en la reinserción de pandilleros. EN PORTADA Pregunta: ¿Pastor, que es lo que hacían ustedes por estas personas? Respuesta: Esta era una casa de paso, un lugar de ayuda para los jóvenes que salían de la prisión y no tenían quién pudiese apoyarlos. La iglesia tomó la decisión de hacer ese canal para cerrar ese ciclo de violencia. Para que cuando salían de la prisión no volvieran al camino de la delincuencia. P: ¿Una persona que ha cometido asesinatos, que ha matado a otras personas, se puede rehabilitar? R: Sí, yo pienso que sí. Creemos en las segundas oportunidades. No hay nada imposible. Sí, son cientos y cientos de jóvenes que venían de esa vida y que estaban integrados ya, pues algunos tenían sus trabajos, tenían su familia, tenían ya diez, 15 años de haberse retirado de eso. Era una muestra como para decir sí se puede. Como iglesia era un gran placer saber que podíamos acompañarles en ese tramo de integrarse a una sociedad que no los quiere dentro de ella. La actividad pandilleril generó mucho odio, mucho dolor, mucho luto, muchas cosas negativas. Entonces no era sencillo decir que una persona se está integrando a la sociedad.

Policía en activo, (pide que no aparezca su nombre) Un policía sujeta el arma con la que sale a patrullar. ÁNGEL BARROSO / EN PORTADA Pregunta: ¿Usted cree que hay algún tipo de pandillero que pueda reinsertarse en la sociedad? Respuesta: Para mí es bien difícil. Primero porque ellos ya están bien metidos en eso. Ellos tienen una consigna, dejar de pertenecer a eso ya es muerte, y ellos lo dicen. Yo no puedo decir que voy a salir porque ya saben que la pena de salirse para ellos es la muerte. P: ¿Podemos decir que las pandillas pueden desaparecer en El Salvador en estos momentos y en los próximos años? R: Lo veo difícil porque en las colonias han quedado los familiares de ellos y ellos siempre han vivido de eso. Los hijos de los pandilleros ven a su papá como una estrella. O sea, lo ven como natural que él haya sido así. No puede seguir toda la vida el régimen [de excepción] y hay que ver los hijos de éstos a ver cómo van a actuar, porque la educación que han tenido es de delincuencia.

Gustavo Villatorio, ministro de Justicia y Seguridad Pública Gustavo Villatoro es ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador. EN PORTADA Pregunta: ¿Es posible -en algunos casos- la reinserción? Respuesta: ¿Para la base social*? Sí. Para los homeboys, no. Se lo he dicho a algunos embajadores europeos. Tráiganme ustedes la ciencia que haya logrado en sus países readaptar o rehabilitar a un asesino serial y con gusto lo puedo aplicar aquí en El Salvador. Tenemos que tener en cuenta que no nos estamos enfrentando a alguien que por el calor de la bebida mató a otra persona. Estos son asesinos seriales. Eran máquinas de matar, estructuras terroristas empecinadas día con día en matar. Nosotros conocemos a nuestros terroristas. Posiblemente la ciencia el día de mañana pueda resetearle el cerebro a un asesino serial. Y tengan por seguro que si lo logran, nosotros vamos a correr con eso. *Base social: personas que colaboraban con las padillas *Homeboys: pandilleros

Geovani Galeas Perla, escritor y periodista político Geovani Galeas, periodista y analista político de El Salvador. ÁNGEL BARROSO / EN PORTADA Pregunta: ¿Un pandillero se puede reinsertar en la sociedad? Respuesta: Es muy difícil. Pensar que un criminal en serie se puede reinsertar a la sociedad, es muy difícil. Es muy difícil. No se trata de una cuestión moral. No. A ver, que saquen a Charles Manson y te lo pongan de vecino en tu casa. Es bien difícil. Basta recordar como mataba a sus víctimas ese señor. Lo mentiroso, lo tramposo, lo manipulador que es un asesino serial. Y creo que no llegan ni a 20 los que mató. P: Pero no todos los pandilleros en El Salvador son Manson. R: Bueno, lee la biografía de los pandilleros salvadoreños que han escrito, incluso los periodistas. Hay un muchacho que antes de cumplir los 20 años había matado ya a más de 30. ¡Antes de cumplir los 20 años! Tenían un historial de 27 muertos. Después no siguió matando porque lo metieron preso. Y ¿sabes qué pasó? La jueza le dio una beca porque ella decía mis muchachitos, estos niños son víctimas del sistema. Antes de ser violentos, fueron violentados con el sistema. Necesitan una segunda oportunidad (…) El universo de las pandillas es un universo muy degradado. Moralmente muy degradado. Ellos empezaron siendo un problema social, esto es cierto, pero terminaron siendo un problema criminal, delincuencial. Es decir, esto no se juzga desde la antropología, ni desde sociología, la pedagogía o la psicología, sino desde el Código Procesal Penal. El Estado está obligado a castigar el delito, a prevenir, a contener el delito, a castigar al delincuente, a proteger al ciudadano honrado.