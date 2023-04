Informe Semanal - El Salvador: el precio de la seguridad

La violencia ha marcado el día a día de un país como El Salvador, aunque desde hace un año ya nada parece lo mismo. En marzo de 2022, el presidente Nayib Bukele decretó el estado de excepción que esta semana ha vuelto a ser prorrogado.

Fue así como las fuerzas de seguridad comenzaron a encarcelar masivamente a miles de miembros de las maras que atemorizaban a gran parte de la población. Oficialmente, ya han detenido a 66.000 personas y los índices de asesinatos se han reducido drásticamente, la extorsión prácticamente ha desaparecido, la seguridad se ha instalado de forma inimaginable en un sinfín de barrios... Pero con otras contrapartidas.

Íñigo Herraiz entrevista para este reportaje a Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador, que asegura que -de todos los detenidos- han liberado a más de 4.500 personas, "no porque no colaborasen con las pandillas, sino porque lo hacían porque no tenían ningún otro mecanismo". Pero lo cierto es que numerosas organizaciones locales y, también, internacionales han documentado el continuo atropello a los Derechos Humanos.

En un año, ha habido más de 100 muertes bajo custodia policial sin que mediara proceso legal. Fue el caso de Dionisio. Lo detalla su viuda, Claudia, ante las cámaras de ‘Informe Semanal’. Emanuel, liberado tras estar siete meses preso, vivió -como nos cuenta- una experiencia angustiosa en primera persona. La ONG Cristosal denuncia que, por ejemplo, "se detiene a cualquiera... a quien lleve un tatuaje". Nelson, agente de policía, reconoce que los mandos han llegado a "exigir cuotas. Pedían al día 10 detenidos. Por lo menos".

Es la paradoja que vive actualmente el país, que se debate entre mantener la seguridad a cualquier precio y valorar si el precio que se paga compensa todo los demás. Porque, en este proceso de régimen de excepción, también han sido detenidos activistas, opositores, periodistas... mientras Bukele alardea en las redes sociales -su medio natural de comunicación- de los avances en El Salvador.