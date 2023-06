'En Portada' finaliza la temporada con 'El Salvador de Bukele'

‘En Portada’ estrena ‘El Salvador de Bukele’ en su cierre de temporada. Un reportaje en el que aborda desde distintos ángulos la transformación que está viviendo El Salvador tras la implantación del estado de excepción por el presidente Bukele. Aunque el 90% de los salvadoreños aprueba esta medida, porque se sienten más seguros en su vida diaria, varias ONG’s y organismos internacionales denuncian que se están vulnerando los derechos humanos.

El Salvador se ha convertido en "uno de los países más seguros de América Latina". Es una de las frases más repetidas por su presidente, Nayib Bukele, que hace 15 meses declaró el estado de excepción y comenzó una guerra contra las pandillas, que dominaban gran parte del territorio y habían creado una especie de estado paralelo. ‘En Portada’ analiza las luces y las sombras de una guerra contra las pandillas en la que también se culpabiliza al gobierno de detener y dejar morir en las cárceles a personas inocentes.

Miembros de la Mara Salvatrucha. RTVE

Por una parte, las extorsiones y los asesinatos que cometían las pandillas casi han desaparecido. Las dos agrupaciones principales, la Mara Salvatrucha 13 y el Barrio 18, ya no dominan la vida de miles de salvadoreños que durante años han vivido con miedo y no podían moverse libremente por su ciudad o dentro de su país. Transportistas, vendedores o comerciantes son algunos de los sectores que estaban obligados a pagar una renta diaria, semanal o mensual. Si no lo hacían, se arriesgaban a morir. Solo en el transporte público -desde 2001- fueron asesinados 3.500 conductores y empresarios.

En El Salvador nadie cuestiona que la situación ha cambiado, que había que acabar con la crueldad de las pandillas, pero organizaciones de derechos humanos y parte de la comunidad internacional no comparte los medios utilizados por el gobierno de Nayib Bukele en esta guerra.

El estado de excepción, aún vigente, se justificó para reducir los asesinatos y hace meses que el gobierno presume de que prácticamente ya no se cometen crímenes en El Salvador. Hay policías que aseguran que les obligaban a detener un número mínimo de personas al día para culparlas de pandilleros. Algunas ONG’s denuncian juicios masivos donde el juez acusa a todos los detenidos del mismo delito. Y hay detenidos que cuentan las barbaridades a las que han sido sometidos en las prisiones.