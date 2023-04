La vida en El Salvador nunca fue fácil. La alta tasa de homicidios lo convirtió en el país más violento de América e incluso del mundo durante muchos años. Los habitantes de las colonias tradicionalmente controladas por las maras lo saben bien, conocen el miedo de cerca.

Un año después de entrar en vigor el estado de excepción, en las colonias ya no se ve a mareros escapando de la policía ni se les escucha huir por los tejados. Ahora se ven niños jugando, los puestos ambulantes llenan las calles y la gente puede cruzar las fronteras invisibles antes establecidas por las maras para ver a sus familias. Se respira libertad y la esperanza de un futuro mejor se abre paso en las colonias.

Pero hay sentimientos encontrados. Entre la alegría de algunos también empieza a surgir un nuevo miedo. Lo que antes era temor a las maras, ahora empieza a ser temor a las fuerzas de seguridad.

Mientras las denuncias de detenciones a personas inocentes empiezan a despertar dudas, policías celebran poder hacer su trabajo en las colonias sin tener miedo de volver a casa y que sus familias hayan sufrido represalias. Luisa, Rosa, Ernesto y Carlos son protagonistas de algunas de estas historias y las han compartido con RTVE.es.

Luisa pasó del agradecimiento a reconocer su miedo al ejército: "Cada vez que veo a un soldado se me retuerce el estómago, pero yo dije callada ya no me voy a quedar ". "Yo no estoy defendiendo a ningún pandillero, estoy levantando mi cara por mi hija que es inocente ", sentencia.

No la ha visto desde aquel día, cree que está en una cárcel de Santa Ana, una ciudad al oeste del país. Pero no sabe en qué condiciones, ni cuál es su estado de salud . Emely acababa de llegar de Estados Unidos, donde trabajaba, para ver nacer a su sobrina: "¿Y de qué le valió tener una visa a mi hija? ¿De qué le valió tener sus antecedentes penales limpios?", se pregunta la salvadoreña.

Luisa llegó hace siete años a la colonia de Las Margaritas con su familia, hasta allí se mudaron porque son "personas con bajos recursos". Pero eso no los convierte en pandilleros, aunque el gobierno no lo vea así. "¿ Qué culpa tengo yo de haberme venido a vivir en una colonia que estaba asediada por las pandillas ? Si yo venía a poner mi vida también en riesgo", asegura.

"Lo peor era la respuesta de las pandillas"

En el Salvador había operativos y operativos, lo sabe bien Carlos. Policía Nacional Civil desde hace 20 años, explica que las operaciones más complicadas de su vida fueron en la zona de Soyapango, donde se ubican las colonias de La Campanera y Las Margaritas.

Recuerda que eran "colonias sumamente asediadas por pandillas". "Desde el momento que una patrulla entraba en esas colonias, todos los pandilleros sabían qué policías habían entrado y siempre conseguían escapar", explica.

Un policía registra a un joven en una calle del barrio de Las Margaritas durante una patrulla antipandillas REUTERS REUTERS/Jose Cabezas

Pero lo peor no era eso, "lo peor era la respuesta de las pandillas" ante la operatividad de la policía. No solo temor por ataques a la policía, sino por homicidios contra sus familiares. Con los ojos vidriosos recuerda cuando un compañero y amigo lo llamó para contarle que la Mara Salvatrucha había asesinado a su mujer. 16 balas que le siguen emocionando. "Desde aquel momento se me encogía el estómago cada vez que mi propia familia no me respondía después de un operativo en las colonias", cuenta.

El temor ha quedado atrás, ahora pueden hacer su trabajo sin miedo. Son conscientes de que todavía queda algún pandillero escondido, pero nada semejante a la fuerza y a la estructura altamente organizada de antaño.