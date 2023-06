¿Quién es Nayib Bukele?

“Tenemos cinco años para hacer de El Salvador un ejemplo para el mundo, un ejemplo de que un pueblo puede salir adelante si así lo desea”. Esta frase la pronunció Nayib Bukele el 1 de junio de 2019, cuando juró como presidente con 37 años, conviertiéndose en el más joven de la historia de su país y, en su momento, en el más joven de toda América Latina, según aparece en su página oficial.

Nayib Bukele no suele conceder entrevistas, sobre todo a los medios de comunicación “tradicionales”. Con las redes sociales es más generoso. Al youtuber Luisito Comunica le contó que no acabó la carrera de derecho porque no quería ser abogado y que trabaja desde los 18 años, pero que hoy no lo hace por dinero.

Nayib Bukele en uno de sus discursos con las fuerzas armadas. EN PORTADA

Sobre él hemos visto titulares que lo definen como un presidente milenial y cool. En 2019, en su primer discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se hizo un selfie y dijo que “el nuevo mundo ya no está en esta Asamblea General” y dio a entender que estaba en las redes sociales, a donde envió su foto. Además, añadió que “el formato [de esta organización] es obsoleto", una idea que volvió a repetir en su segundo discurso de 2022.