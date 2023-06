La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que el ingreso mínimo vital (IMV) solo ha llegado al 35% de sus beneficiarios potenciales, 284.000 hogares, es decir, a uno de cada tres que podría solicitarlo.

La AIRef valora que esto supone "escasos avances" en el despliegue de esta prestación, en tanto que el número de hogares que lo reciben apenas ha experimentado variación en el último año.

El presupuesto ejecutado en el pasado año en el despliegue del IMV fue de 1.900 millones de euros, el 47% de su potencial, y calcula que casi 470.000 hogares de los 800.000 potenciales beneficiarios no solicitaron el IMV en 2022 y, además, que el 69% de las solicitudes se denegaron.

Estos datos se recogen en la Segunda Opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital publicada por la AIReF, la evaluación que realiza anualmente por mandato de la propia ley. Su presidenta, Cristina Herrero, ha explicado en rueda de prensa que esta evaluación no incluye a las autonomías forales que no han dado la información necesaria para poder incluirlas en este informe.

Con todo, el organismo evaluador sí afirma que el IMV llega a los hogares más vulnerables , ya que el 62% de los beneficiarios lleva percibiendo la prestación desde 2020 y el 54% no había percibido ningún salario en los tres años anteriores a la prestación.

El Ministerio matiza las conclusiones

Desde el Ministerio de Inclusión señalan que la opinión de la AIRef se ha elaborado sin interlocución con la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social y sin evaluar el proceso de tramitación. Además, algunos de los datos "adolecen de escasa calidad y falta de fundamentación, lo que pone en entredicho sus conclusiones".

Las estimaciones sobre potenciales beneficiarios no tienen en cuenta los requisitos no económicos del IMV (residencia, composición y antigüedad de la unidad de convivencia), que son muy importantes, ya que "su no cumplimiento supone el 40% del total de denegaciones; por ello, los números de posibles perceptores están sobreestimados", según el Ministerio.

Además, el IMV es "una prestación viva, de la que entran y salen beneficiarios en función de su vulnerabilidad". La salida puede deberse a una mejora de su situación personal o a encontrar un empleo, matizan.

El informe tampoco analiza los efectos que ha tenido esta política en la reducción de la pobreza extrema, cuyos datos "han mejorado desde la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital". El Ministerio añade que ha llegado a casi 650.000 familias y 1,8 millones de personas, con especial incidencia en la reducción de la pobreza infantil.