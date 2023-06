Historias bajo los plásticos en la huerta de Europa

Saidou Konkisre empezó a trabajar en un invernadero de Almería casi 30 meses después de cerrar por última la vez la puerta de su casa en Uagadugú, Burkina Faso. Pocos sabían que sus planes ya, irremediablemente, pasaban por alcanzar el prometedor continente europeo. Prácticamente solo lo sabía el compañero con el que ensoñaba llegar a Francia y al que Saidou se cansó de esperar.

Tras recorrer cinco países africanos a través de carreteras destartaladas, esperó un mes su oportunidad para saltar la valla de Melilla. Relata Saidou que fue su estancia en Marruecos el mayor peligro que afrontó en los 20 meses anteriores, y eso que en Argelia la policía tampoco se lo puso fácil. Partió con el equivalente a dos euros, sabiendo que su única opción estaba en la valla. “En el mar hay que pagar”, repite insistentemente.

Cuenta a un equipo de En Portada su salto de la valla un 13 de mayo de 2013 con una naturalidad que, si no tuviéramos ya la retina acostumbrada a concertinas, heridas, personas semidesnudas y explosiones de adrenalina, pensaríamos que fue como prepararse el té con el que nos recibe en su casa compartida en El Ejido.

“Si entras en Europa, todo está bien, todos tranquilos”

Desde Melilla informó a su familia por primera vez de que había decidido emigrar. "No quería asustarles”, nos cuenta. A pesar de tanto tiempo sin saber de él, en casa respiraron: “Si entras en Europa todo está bien, todos tranquilos”. Cuando salen de sus países ya saben que muchos se han quedado por el camino y que los que vuelven voluntariamente desde Europa ya solo lo hacen de visita.

Pronto Saidou también constató que entrar físicamente en Europa no es llegar al paraíso. Ya lo sabía por las redes sociales, pero era mejor que su día a día en un país pobre y revuelto.

Tras un periplo por Murcia, Cantabria y País Vasco, en el que no hubo manera de encontrar trabajo acabó en la pedanía de Parador en Almería. Aquí dio con un empresario a quien no le importó que no tuviera documentación para emplearle en sus invernaderos.