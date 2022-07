Solos y desamparados ante la valla de Melilla: "Nadie me preguntó si era menor"

"No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana", recoge el Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, de la que surge la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

Son palabras nunca puestas en práctica en las vidas de los niños africanos que deambulan por las calles de Casablanca (Marruecos). La vulnerabilidad se refleja en sus ojos, la intentan disimular con la bravuconada propia del adolescente que no quiere ser visto como lo que es: un niño, un ser frágil que se está construyendo y que, algún día, podrá integrarse en la comunidad de la humanidad adulta. Mientras tanto, estos jóvenes están enfrascados en sus quehaceres diarios. La acuciante necesidad de procurarse un alimento o un lugar seguro donde pasar la noche, les impide, siquiera, reflexionar sobre el sentido del enunciado de la Carta que les reconoce como el futuro de la civilización humana.

“En cuatro años, solo he podido hablar con mi madre una vez, al llegar a Marruecos”, dice Amer, mientras se esfuerza en retener una pequeña lágrima que asoma de sus enormes ojos negros. Amer es un joven sudanés que nos dice que tiene 16 años y que el pasado día 24 de junio intentó cruzar la valla de Melilla y actualmente se encuentra en Casablanca. “No tengo miedo, pero vi muchas cosas que no me esperaba”, cuenta y denuncia la brutalidad policial para detener a las casi 1.700 personas que intentaron cruzar a España. Aquel día se conoce como "viernes negro" entre quienes lo vivieron, por el saldo de muertos y heridos. En un lugar seguro de Casablanca este joven, junto a otros que comparte su experiencia con RTVE.es.

Las lesiones son visibles y la venda que envuelve su pie es testigo de la caída de la valla. Pero aun así se considera afortunado: “Podría haber ido peor, otros han muerto”.

Amer se dirigió a la capital para buscar trabajo. Después de dos años, el 15 de marzo de 2020, decidió marcharse a Libia. Estuvo en Chad un mes, y luego estuvo trabajando un año en una fábrica de embotellado de agua en Libia. “Como ganaba dinero, le dije a mis amigos mayores que quería coger una embarcación para ir a Europa. Lo intenté tres veces y no pude”, asegura. De ahí se marchó a Argelia, y en el intento de cruzar a Marruecos lo detuvo la gendarmería argelina: “A mis amigos les devolvieron a Níger y a mí, por ser más pequeño, me castigaron. Me pegaron para que no volviese a intentarlo”, dice con naturalidad.

El periplo de Amer comenzó como desplazado interno. La guerra le empujó a abandonar su hogar en el estado An Nil al Azraq (Nilo Azul), uno de los 18 estados de Sudán. Una zona rural habitada por agricultores. “Los países que llevan en guerra muchos años. No cuentan con instituciones capaces de dar respuestas a los problemas de la infancia. Los niños no van al colegio, no tienen una alimentación estable y se enfrentan a la inseguridad en todos los aspectos ”, Jennifer Zuppiroli , experta en migraciones de Save The Children , contextualiza a RTVE.es.

“Yo aquí estoy peor que en Libia”, cuenta desesperado. Se refiere a que en Marruecos no consigue ni trabajo, ni comida ni un sitio donde dormir. “No nos alquilan casa como en Libia” , lamenta. Intentó cruzar la valla de Ceuta hasta en ocho ocasiones. La última fue el pasado mes de mayo. “Los marroquíes me vieron y avisaron a la Guardia Civil de España”, relata. Él llegó antes que las autoridades, entró en el bosque, pero perdió el calzado durante el salto y en el monte se hizo daño con los arbustos espinosos. “No encontré camino para correr. Vino la policía española, me vio, me cogió, me esposaron y me llevaron con los marroquíes ”, relata. “El policía marroquí me dijo que no me preocupara porque lo podía volver a intentar”, y así fue.

Estuvo en Chad 15 días, luego en Libia intentó cruzar dos veces y las dos fue llevado a centros de detención. “ Salí solo para ir a Libia , pero allí me encontré con gente de mi país ”, asegura. Estuvo trabajando en una tienda de comida y logró mandar dinero a su madre. Desde Libia viajó a Argelia para luego ir a Marruecos en octubre de 2021. Save The Children denuncia que muchos niños y niñas en zonas de conflicto pueden haberse quedado solos o al cuidado de adultos que no son sus tutores. Muchos se quedan sin ningún adulto de referencia , por lo que se quedan sin protección y expuestos a los reclutamientos, abusos y secuestros.

Save the Children no descarta la devolución de menores

El viernes 24 de junio saltó la primera valla y se encontró con que la segunda puerta estaba abierta. “Había mucho ruido. El sonido era muy fuerte”, asegura. La puerta española se abrió, no sabe explicar cómo, había mucha gente amontonada y enfrente un cordón policial casi inexpugnable. “Nosotros intentamos entrar, por otro lado, un amigo me guió”, dice mientras recrea la escena vivida en medio del caos. “Pero tres guardias civiles me cogieron mientras corría hacia el descampado en Melilla, no me preguntaron si era menor ni nada”, añade acompañando su relato con gestos para enfatizar sus palabras. “Me escocían los ojos por los gases lacrimógenos, estaba aturdido. Los guardias civiles no me pegaron, solo me maniataron con bridas y me entregaron a los marroquíes” concluye.

“Me escocían los ojos por los gases lacrimógenos, estaba aturdido. Los guardias civiles no me pegaron, solo me maniataron con bridas y me entregaron a los marroquíes“

Save The Children denuncia que si no se produce una identificación en la frontera no se puede descartar que se haya devuelto a menores. No es la primera vez que España lo hace, de hecho, el pasado jueves, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) condenó la repatriación a Marruecos de los menores que protagonizaron la entrada masiva por la playa de El Tarajal (Ceuta) los días 17 y 18 de mayo de 2021. Ahora, lamentan que ha vuelto a ocurrir el procedimiento de devolver a personas de forma “indiscriminada”.