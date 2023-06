El ex primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha anunciado este viernes que abandona su escaño como diputado conservador en la Cámara de los Comunes con efecto inmediato.

En un comunicado remitido a los medios, el antiguo jefe del Gobierno británico ha afirmado que el comité parlamentario que investiga si mintió sobre las fiestas en Downing Street durante la pandemia de la COVID-19 le ha "dejado claro" en una carta que se preparaba para expulsarle de la cámara.

