La compañía Tesla está negociando con la Generalitat Valenciana instalar una gran fábrica de coches eléctricos en Valencia, tal y como han confirmado a RTVE fuentes próximas a las negociaciones.

Según las informaciones ya publicadas, la empresa estadounidense podría invertir más de 4.500 millones de euros, lo que superaría así el montante de la gigafactoría de celdas de baterías que abrió Volkswagen en Sagunto. No obstante, desde el Gobierno valenciano señalan que el acuerdo todavía no está cerrado y, por tanto, esa cifra todavía no es oficial.

El pasado miércoles trascendió que la negociación no está cerrada "al cien por cien", pero sí "muy encauzada" y que la Generalitat ha firmado un contrato con cláusulas de confidencialidad, por lo que no puede dar detalles como el nombre de la compañía o la ubicación.

La compañía comercializó en 2022 un total de 1,31 millones de vehículos en todo el mundo y su modelo Tesla Model Y fue el coche más vendido en Europa el pasado mes de febrero.