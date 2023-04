Tesla gana el primer juicio relacionado con un accidente de coche por la función 'Autopilot'

Un jurado de un tribunal estatal de California ha otorgado a Tesla Inc una victoria arrolladora en el primer juicio relacionado con un accidente vinculado al software de conducción parcialmente automatizada, la función 'Autopilot' (piloto automático), del fabricante de automóviles.

El veredicto podría suponer una importante victoria para Tesla en el proceso de pruebas y despliegue de su sistema Autopilot y el más avanzado 'Full Self-Driving (FSD o conducción automática)', que el consejero delegado Elon Musk ha promocionado como crucial para el futuro de su empresa, pero que ha suscitado el debate normativo y jurídico.

La residente de Los Ángeles afectada, Justine Hsu, demandó al fabricante de vehículos eléctricos en 2020, diciendo que su Tesla Model S se desvió hacia un bordillo mientras estaba en modo Autopilot y luego un airbag se desplegó "tan violentamente que fracturó la mandíbula de la demandante, le arrancó dientes y le causó daños en los nervios de la cara".

Ella alegó que había defectos en el diseño de la conducción autónoma y el airbag, y pidió más de tres millones de dólares en daños por los supuestos defectos y otras reclamaciones. Tesla negó su responsabilidad en el accidente y señaló que Hsu usó el sistema Autopilot en las calles de la ciudad, a pesar de que el manual de usuario de Tesla advierte que no lo haga.

Tesla recrimina que los conductores "deben estar preparados"

Durante la audiencia judicial en el Tribunal Superior de Los Ángeles este viernes, el jurado no ha otorgado a Hsu ningún daño de los que reclamaba. La sentencia también ha determinado que el airbag no falló en su funcionamiento seguro y que Tesla no le ocultó intencionadamente los hechos.

Hsu ha roto a llorar fuera de la sala después de que el jurado emitiera su veredicto. Uno de los abogados de Hsu, Donald Slavik, ha dicho que están decepcionados por el resultado y ha agradecido el servicio del jurado. El abogado de Tesla, Michael Carey, ha declinado hacer comentarios.

Tesla denomina a sus sistemas de asistencia al conductor Autopilot y Full Self-Driving, pero asegura que estas características no hacen que los coches sean totalmente autónomos, y que los conductores humanos deben estar "preparados para asumir el control en cualquier momento".

El fabricante de vehículos eléctricos presentó su Autopilot en 2015 y el primer accidente mortal en Estados Unidos se registró en 2016, pero el caso nunca llegó a juicio.