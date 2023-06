Mujeres oceanógrafas: "A veces, el comentario machista viene de quien menos te lo esperas"

En la investigación de los océanos, trabajan muchas mujeres científicas. La cita con dos de ellas, Clara Almécija y Eva Méndez, es en el puerto de Carril (Vigo) a las 9:30 de la mañana. La primera es oceonógrafa y la segunda, ingeniera de la energía.

Cogemos una lancha motora que nos lleva a una plataforma oceonográfica situada en el corazón de Rias Baixas, donde estas profesionales extraen datos y muestras marinas que transmiten a otros científicos para que profundicen en cómo se desarrolla la fauna acuática, en cómo afecta a la situación de la ría en la pesca y en cómo evolucionan las condiciones oceonográficas del agua y sus consecuencias en el cambio climático.

"La verdad es que yo creo que no son pocas las mujeres, que estudian Ciencias del Mar. De hecho, nosotras en nuestra promoción éramos el 85% mujeres y el 15 % hombres. En realidad, es una carrera, fundamentalmente, femenina", aclara Almécija, aunque destaca el hecho de que "a lo mejor se tiene esa idea de que somos menos mujeres porque no destacamos tanto o no se nos deja destacar tanto o no se da repercusión a las cosas que hacemos".

Por su parte, Méndez asegura que eligió la carrera de Ingeniería de la energía porque "me parecía un estudio que englobaba el ámbito técnico, el ámbito medioambiental e incluso social. También me impliqué por el cambio climático y por la situación que se vive en estos tiempos".

En general, las oceanógrafas tienen menos visibilidad que sus colegas hombres. ¿Por qué? "Visibilidad, bueno, yo creo que también. Salir en medios públicos no es la función de nuestro trabajo. Hay trabajos interesantísimos y trabajos importantísimos que no tienen una apariencia pública constante", asegura Paloma Rueda, directora del Cetmar, aunque Clara Almécija matiza: "Yo creo que viene de atrás, de la falta de referentes porque no había muchas mujeres que, antiguamente, estudiaran carreras técnicas. Cuando las formaciones venían de Física o de Química, pues sí, claro, eran hombres porque tenías que tener un punto de valentía que antes las mujeres pensaban que no podían tener, cosa que no es cierta".

Para Méndez, la razón de la menor dedicación de las mujeres a las carreras STEM tiene que ver con la tradición patriarcal. "Culturalmente, las mujeres priorizaban la familia, le daban un mayor lugar, por prejuicios, también, lo cual ayudaba a que los hombres avanzaran más y las mujeres no. Al final, no llegas a puestos de referencia, a puestos que se vean hoy en día".

Pero nos encontramos, en un centro de investigación y formación oceanográficas, donde "la mayoría son mujeres científicas, tecnólogas. La plantilla es de mujeres. Yo creo que llega un momento en el que perdemos la visibilidad porque tenemos hijos y necesitamos un parón, en nuestra carrera profesional", concluye Rueda.

La desigualdad viene de quien no se espera

Son científicas que aman su trabajo, que consiste en conocer y proteger el universo marino. Pero ¿a qué desigualdad se enfrentan en su día a día? "Las mujeres tenemos esa necesidad constante de tener que demostrar. La mujer, por el hecho de ser mujer, escucha comentarios, que no tienen porqué ser despectivos, pero que a un hombre no se los harían. "Ostras, fíjate, qué bien lo hace y es chica", cosa que nunca dirías a un hombre: "Fíjate, es un hombre y puede trabajar en el mar". Pues no entiendo por qué a las mujeres se les tiene qué hacer ese tipo de comentarios. Sí, es verdad, que esos comentarios machistas, a veces, vienen de la gente que menos te lo esperas, porque a lo mejor de una persona ya mayor, que lleva muchos años en el mar, que no ha vivido cómo las mujeres se han integrado tanto en el trabajo en barcos -porque las mujeres siempre han trabajado en el mar- pues, bueno, no te sorprende tanto que te haga ese tipo de comentarios pero gente joven, gente de tu edad... A mí es lo que me resulta más sorprendente", dice Almécija.

“Me sorprende que ciertos comentarios te los haga la gente joven “

Por su parte, Paloma Rueda no cree que haya desigualdad en su profesión. Destaca que "yo tengo bastantes años de vida profesional. Me he dedicado al mar y la verdad es un mundo quizá de hombres, porque las labores de pesca siempre han sido unas labores, básicamente, masculinas, pero creo que ni yo ni ninguna de las mujeres que llevamos muchos años trabajando en esto -que hemos sido muchas- hemos sentido ni ningún rechazo ni ningún gesto por ser mujeres. Al contrario".