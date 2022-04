Emma Bardán fue una científica nacida en 1899 que, desde muy joven, sintió una pasión por los estudios del mar. Ella fue una de las primeras mujeres en embarcarse en repetidas ocasiones en campañas oceanográficas para estudiar la densidad del mar y otros factores físico y químicos del océano. Fue una experta nacional en pesquerías y se erigió como la primera mujer que estudió las especies comerciales de peces en el Mar de Alborán, centrándose principalmente en la biología pesquera de la sardina.

Sus estudios permitieron asesorar al sector pesquero en cuanto a tallas mínimas, cuotas, periodos de pesca e incluso vedas. Por eso, también se la recuerda como una científica comprometida con la protección de los ecosistemas marinos.

Pioneras oceanógrafas

El investigador científico Juan Antonio Pérez Rubín, del Instituto Español Oceanografía (IEO), ha realizado labores de recopilación de pioneras oceanógrafas de principios de siglo XX : “Hace ya más de treinta años que encontré una fotografía en la biblioteca del IEO de una publicación antigua y me llamó mucho la atención porque era de 1925, en plena dictadura de Primo de Rivera, y mostraba a cuatro o cinco jóvenes biólogas. Ellas fueron las primeras investigadoras que ingresaron en el IEO, que se creó en 1914. Me llamó la atención, porque no tenía ni idea, de que tan tempranamente hubieran mujeres investigando el tema marino”.