Una persona jubilada puede llegar a pagar hasta 104 euros al año en comisiones si acude al banco en vez de hacer la gestión por internet. Las organizaciones de consumidores piden a la banca que las retire y no perjudiquen a las personas mayores, que están menos acostumbradas a la tecnología.

"Cuando tengo que hacer alguna gestión, voy a la ventanilla o viene mi hijo y me la hace", explica a TVE un usuario de una entidad. Por este tipo de operaciones cada vez es más común que los bancos cobren algún tipo de comisión, algo con lo que muchos no están conformes. "Me parece muy mal que lo cobren y, además, dos euros de mi propio dinero", se queja otro cliente.