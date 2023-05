Reino Unido ha despertado hoy con una resaca emocional, y la fiesta de la coronación continúa. En la iglesia de St. James, en el barrio londinense de Clerkenwell, han preparado una de las miles de fiestas y almuerzos callejeros convocados por todo el país en honor a los nuevos reyes Carlos y Camila. Una fiesta típica británica que durará hasta este lunes y que hace homenaje al patriotismo, pero que no había sido celebrada desde hace 70 años, cuando se celebró la última coronación.

"Queríamos unir a la comunidad. Juntarnos, conocernos, pasarlo bien todos juntos y celebrar. La coronación es una buena razón para ello", asegura Sarah, la organizadora de este evento, mientras la gente coge galletas y baila swing, que se escucha de fondo. "Han pedido a todo el país que lo celebremos juntos y hemos decidido unirnos al plan", añade esta joven de unos 30 años.

Niños, familias, personas mayores, perros… todo el mundo es bienvenido a esta fiesta. "Hemos puesto todo de color blanco, rojo y azul. También coronas doradas. A todo el mundo le encanta celebrar nuestro país", añade con alegría.

Esta jornada de fiesta nacional, bautizada como ‘The Big Lunch' (‘El gran almuerzo', en inglés), terminará con un concierto que se celebrará frente al Castillo de Windsor, en el que estrellas como Katy Perry, Take That o Lionel Richie, actuarán ante 20.000 personas.

Decenas de personas comparten comidas caseras

Leo, de 6 años, come junto a su madre en una larga mesa en la cripta de la iglesia de St. James. Tiene la cara pintada con la bandera de Reino Unido y lleva una camiseta de la selección de fútbol de Inglaterra.

"Me he pintado la cara con la bandera para celebrar la coronación del rey", explica emocionado. "No estuve ahí, aunque me hubiera gustado. Lo vi en el portátil de mi madre y habría sido muy chulo salir en la tele", asegura mientras coge su tenedor.

Su madre, Katy, ha traído algo de comida para compartirla con el resto de asistentes. "Te voy a ser sincera, la he comprado en una tienda", admite riendo. "Hemos venido porque creíamos que era un día maravilloso para celebrar. Lo ha puesto todo precioso. Solemos venir a esta iglesia, pero la coronación es una razón más para venir hoy aquí", señala.

Leo celebra junto a su madre la coronación de Carlos III en la cripta de la iglesia de St. James, en Londres L.GÓMEZ DÍAZ

Linda también ha traído comida a este evento, al que ha venido con su amiga de hace casi 40 años. "El gran almuerzo es un evento maravilloso. Hace que todo el mundo se una. Todos son bienvenidos, traemos comida, compartimos… Es simplemente genial", afirma esta mujer de 75 años, quien recalca que es la segunda coronación que vive en su vida. "Nosotras hemos traído pollo. Estoy llenísima, casi no he podido con ello", añade mientras se toca la tripa y hace un gesto de estar llena.

A esta comida también han venido algunos turistas, como Karen y sus padres. Están de visita en Londres y han venido solo por la coronación de Carlos III. "Queríamos vivir la experiencia de la coronación al completo", cuenta esta mujer estadounidense.

"Vimos los planes que había para celebrar la coronación y queríamos ir a un 'Big Lunch'. Este era el que estaba más cerca de nuestro apartamento y parecía muy divertido", comenta esta mujer que lleva un panfleto de la coronación. "Para sentirnos como unos locales más hemos traído macarrones con queso", añade.