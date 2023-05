La líder de Podemos, Ione Belarra, ha pedido este jueves a la presidenta interina de RTVE, Elena Sánchez, que rectifique la decisión de excluir a su formación de los espacios gratuitos de propaganda electoral que difunde en todos los procesos electorales, a lo que la Corporación ha defendido que aplica la distribución de espacios de publicidad gratuita de acuerdo con lo establecido en los artículos 64 y 188 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

En una entrevista en La Hora de la 1, Belarra ha reprochado a RTVE "la exclusión que se ha hecho de la coalición de Podemos (...) de los spots electorales", un reproche al que el entrevistador ha respondido que Radio Televisión Española "no decide nada", sino que "se ajusta a los criterios que marca la Junta Electoral Central (JEC) basándose en la LOREG, en mano de los políticos".

Así, le ha explicado que la exclusión obedece a que Unidas Podemos se han presentado con muchas candidaturas a las elecciones municipales, muy compartimentadas y que la mayoría no alcanzaron al 50% de la población, y que este es uno de los criterios que tiene la JEC para dar los tiempos a los partidos.

Mismo argumento ha defendido la Corporación en un comunicado, en el que también ha reiterado su compromiso "con el derecho de la ciudadanía a recibir información objetiva y plural sobre los procesos electorales" y ha anunciado que "seguirá trabajando con rigor y transparencia para garantizar el cumplimiento de la normativa electoral y ofrecer a la ciudadanía una cobertura completa y equilibrada de las próximas elecciones municipales y autonómicas".

También RTVE ha informado que ha mantenido este jueves por la mañana una reunión con todos los grupos en la que ha facilitado toda la información de espacios de programación electoral.

"El bipartidismo controla RTVE y lo hace para blindarse, pero no se puede permitir esa imagen", se ha quejado, al tiempo que ha denunciado que los candidatos de Unidas Podemos "no han estado representados" en el Canal 24 Horas.

Sin embargo, estos argumentos no han convencido a la también ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, quien ha anunciado que recurrirá "inmediatamente" la decisión, que ha calificado de "antidemocrática" , ya que, a su juicio, "no están representadas las personas" que les votaron.

Califica de "ayusada" el veto a Bolaños

Por otro lado, en la entrevista, al ser preguntada por el veto al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante los actos del Dos de Mayo, Belarra lo ha calificado de "ayusada", en alusión a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y se ha mostrado sorprendida de que la parte socialista del Gobierno "monte un espectáculo sobre este tema" cuando en otros llega a acuerdos con el PP, como la reforma de la ley del 'solo sí es sí'.

La dirigente de Podemos ha señalado que aunque le parece "muy mal" que no dejaran pasar a un ministro, hay otros temas políticos más importantes. A su juicio, a Ayuso le interesa "este tipo de debates" para no hablar de que "no va a regular los precios del alquiler en la Comunidad de Madrid", o que "no hay pediatras en los centros de salud".

Así, se ha mostrado "preocupada" de que los socialistas le hayan "comprado la polémica" a Ayuso y ha apuntado que el Gobierno "no ha acertado" en su gestión de este asunto.

En cuanto a la posible coalición entre Unidas Podemos y Sumar, Belarra ha asegurado que espera cerrar el acuerdo "cuanto antes" y ha recordado que su formación le ha pedido a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que haga campaña por la coalición en las próximas elecciones municipales y autonómicas. "La clave es que podamos ir juntas y que se pueda cerrar cuanto antes, pero está en manos de la vicepresidenta", ha zanjado.