La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, de ir al acto del Dos de Mayo a "reventar" la celebración y de hacerlo "en calidad de provocación", y ha justificado que no se le permitiera acceder a la tribuna de honor al no haber sido invitado.

"Al señor Bolaños le dijimos que no estaba invitado, fue en mi juicio en calidad de provocación", ha afirmado Ayuso en una entrevista este miércoles en la cadena SER solo un día después de la celebración del acto, en el que ha recordado que la candidata socialista al Ayuntamiento de Madrid y exministra, Reyes Maroto, no había confirmado su presencia pero "tuvo su silla".

Díaz Ayuso ha afirmado que si el ministro hubiera querido le habrían invitado, tal y como se hizo con la ministra de Defensa, Margarita Robles, que había manifestado su interés en acudir al acto. "Invité a la ministra de Territorial que creemos que es la del ramo, la ministra Robles quiso venir y fue invitada, si el ministro Bolaños hubiera querido ser invitado así hubiera sido", ha asegurado la presidenta.

"Nos exige que tengamos que rendirnos y ni siquiera ser escuchados, y no atender ni al protocolo ni a las invitaciones que nosotros consideramos", ha señalado la presidenta madrileña que advierte: "Lo que no puede pretender el Gobierno es avasallarlo todo".

El Gobierno alega que la Comunidad de Madrid incumplió la ley que regula la presencia de cargos públicos en actos institucionales, mientras en la Puerta del Sol señalan que el Ejecutivo estaba representado por la ministra de Defensa, y que ya se había trasladado que Bolaños no ocuparía un lugar en la tribuna al acudir como acompañante de Robles sin invitación formal.

Ayuso ha defendido que nadie tiene por qué "obligar" a nadie a acatar dónde se deben poner los sitios. " No es un día para ministros, es un día del Gobierno autonómico", ha remarcado , al tiempo que ha sostenido que Bolaños no fue invitado, sino que acudió "en calidad de acompañante" de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Según ha explicado la presidenta madrileña, su responsable de protocolo llevaba "varios días" advirtiendo al equipo del ministro Bolaños que "no estaban actuando correctamente" y ha defendido la labor de los responsables de protocolo de la que ha dicho que "no tendría que pasar del anonimato porque para eso están los responsables de protocolo".

Advirtieron al equipo de Bolaños: "No estaban actuando correctamente"

Bolaños quería "presidir" los actos e "imponerse"

Díaz Ayuso ha remarcado que no tiene obligación de invitar a ministros, pero lo hace porque le "parece bien", y se ha preguntado dónde queda su "voluntad como presidente autonómico" para decidir a quien invita a los actos de la Comunidad de Madrid.

El Ejecutivo, que "no es una llave máster que abre todas las habitaciones de un hotel", ha dicho la presidenta madrileña, que ha acusado a Bolaños de querer "presidir" los actos del Dos de Mayo e "imponerse" a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

"No todo es el Gobierno, no todo es Sánchez", ha espetado, y ha recordado que el año pasado invitó al presidente, pero "no quiso venir", y acudió Bolaños en su representación.

Preguntada sobre si criticaría si sucediera esta misma situación en Cataluña y se impidiera el acceso a un ministro a un acto institucional, Ayuso ha dicho que los gobiernos autonómicos "tienen legitimidad" para cursar las invitaciones que consideren y el Gobierno "no puede imponer las cosas".

Fuentes del Ministerio de la Presidencia a TVE han negado que Bolaños pretendiese presidir el acto como ha dicho Ayuso en la cadena Ser.