El líder de Vox, Santiago Abascal, ha defendido este viernes que, frente a la "ruptura planteada" por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el PP, su partido va a "seguir respaldando" al Gobierno de coalición entre ambos partidos en Castilla y León. "Mañueco también es un ejemplo para el PP de toda España, no se me caen los anillos de reconocerlo", ha afirmado.

En un mitin organizado por Vox en la Feria de Muestras de Valladolid, y acompañado del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, Abascal ha sostenido que su partido no va a "romper la esperanza de tantos españoles que quieren una alternativa a la izquierda" y que apoyan un gobierno que "está funcionando bien, de manera razonable", en referencia al de Castilla y León.

Sus palabras llegan tras las distancias marcadas tanto por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que han anunciado que no harán "seguidismo" de Vox.

Además, ha negado que Vox vaya a tomar "represalias contra el PP" . "A nosotros nos corresponde ser serios, defender principios y no hacer literatura de política de adultos o infantil", ha dicho parafraseando las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que este jueves aseguró que el PP no hará "seguidismo" a un partido que hace una política "infantil" y "populista".

Critica el "enfado" de Ayuso: "¿Quién manda en el PP?"

Abascal también ha cargado contra "el enfado" del PP madrileño y ha criticado la decisión de Ayuso de "romper baraja con Vox". Así, le ha reprochado que tras haberle apoyado para formar gobierno "gratis y sin entrar en él", la presidenta madrileña "se ha enfadado porque quiere traer inversión extranjera y Vox se niega".

"Después de apoyar 26 leyes, de dar el Gobierno gratis y de soportar el 'no' a 34 iniciativas de Vox se enfada. No quiere inversión extranjera, quiere privilegios", ha acusado a Ayuso, para señalar que el PP "no quiere hacer nada que venga de Vox". "Solo le hemos dicho que las bonificaciones las queremos también para los españoles que viven en Madrid y el PP ha dicho que no. Ha vuelto a decir trágala, y nosotros no tragamos nada", ha continuado.

"¿Cuál es la diferencia entre Ayuso y Casado? ¿Por qué se pelearon si hacen lo mismo?, ¿Quién manda en el PP?", ha cuestionado Abascal, tras lo cual ha considerado que sus votantes "están confundidos con razón".