El portavoz de campaña del PP para las elecciones del 28 de mayo, Borja Sémper, cree que Vox tiene “una estrategia particular” que busca “erosionar” al Partido Popular para obtener un “rédito electoral”, pero ha zanjado que los ‘populares’ no “miran” lo que hace el partido de Santiago Abascal: “Somos diferentes”.

En una entrevista en La Hora de la 1 de TVE, Sémper ha marcado distancias con Vox, al igual que hizo el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, este jueves tras la moción de censura, muy crítico con la “política infantil” y “populista” de los de Santiago Abascal. También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rompió con Vox en la región al asegurar que no dejaría que la “deriva” de los de Rocío Monasterio la “arrastre”: “Cada uno que siga su camino”.

El distanciamiento del PP con Vox ha sido claro tras una moción de censura en la que Feijóo no estuvo y con la que ha sido muy crítico. Este viernes, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha aclarado sin embargo que su partido "ni rompe con nadie, ni se casa con nadie". Abascal, por su parte, prevé pronunciarse sobre su relación con el Partido Popular este viernes por la tarde en Valladolid. Precisamente, en Castilla y León es en la única región en la que Vox gobierna en coalición con los ‘populares’.

“No me importa mucho lo que diga Vox”, ha dicho Sémper, preguntado por esta cuestión. “No miramos a Vox, no somos oposición ni lo queremos ser”, ha proseguido, y ha zanjado que el PP lo que es, es “alternativa” a Pedro Sánchez: “Queremos y aspiramos a representar una alternativa en España que saque al país de esa dinámica de líos entre partidos políticos”.

Respecto a posibles pactos tras las autonómicas y municipales del 28 de mayo, Sémper ha dicho estar “abierto” a conformar gobiernos “de cambio” en los distintos territorios, e incluso en el ámbito nacional, “sin necesitar a ninguna otra formación política y tener un respaldo suficientemente grande”, algo que es posible, ha recalcado, según las encuestas. Y ha criticado que esta legislatura ya ha “demostrado” lo que supone meter en un Gobierno a otro partido que tiene una “agenda distinta”, como ha pasado con la coalición de PSOE y Unidas Podemos y sus “líos”.

Feijóo “no ha defendido el modelo concreto de Macron”

También se ha pronunciado sobre las polémicas declaraciones de Feijóo en Bruselas este jueves, cuando puso de ejemplo la reforma de las pensiones del presidente francés, Emmanuel Macron, frente al “parche” del Gobierno con la suya.

A este respecto, Sémper ha asegurado que Feijóo “no ha defendido el modelo concreto de Macron” pero sí la posición del PP, que implica que el modelo de pensiones debe ser “sostenible”. A su juicio, la reforma del Gobierno es “una patada para adelante” y critica que “en año electoral” esto “conviene para quien gobierna, pero no para la ciudadanía”.

“En fondo y forma no es lo razonable”, ha dicho, porque no comparte que las pensiones “se carguen sobre las cotizaciones sociales”. Y ha lamentado que “el pacto de Toledo saltó por los aires, ya no existe” porque “los partidos no tienen nada que decir”, cuando “esto trasciende de partidos políticos o intereses tácticos”.

Respecto a la amenaza de los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial de dimitir en bloque para forzar la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que lleva bloqueada más de cuatro años, Sémper ha lamentado que “llevamos tiempo viendo cómo se van deteriorando y degradando las instituciones”. Ha criticado que haya “presiones por parte del Gobierno para que dimitan en bloque”. Y ha insistido en que la propuesta del Partido Popular es "profundizar" en la independencia del Poder Judicial de los partidos políticos.

Por último, ha sido preguntado por la supuesta ‘peineta’ que el presidente de Castilla y León, el ‘popular’ Alfonso Fernández Mañueco, le habría hecho a una diputada socialista en un pleno autonómico. Mañueco ha defendido que se trató de un gesto involuntario, pero la oposición exige una disculpa. Sémper ha respondido que “parece una peineta” pero que no ha hablado con Mañueco, que es “quien tendrá que dar explicaciones”.