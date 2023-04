El cine de superhéroes está a las puertas de enfrentarse a su mayor rival: el abandono de los espectadores. Los últimos estrenos en salas basados en personajes tanto de Marvel como de DC han cosechado una taquilla inferior a la esperada. La saturación de producciones y la sensación del público general de que la cúspide de este tipo de proyectos ya se ha alcanzado se ha traducido en una progresiva caída de la recaudación de estas cintas.

A estos factores se suma la proliferación de plataformas de contenido bajo demanda, que no solo compiten de forma indirecta por el tiempo de consumo audiovisual, sino que motivan a muchos usuarios a no ver las películas de superhéroes en el cine y esperar tres o cuatro meses para poder disfrutarla directamente en su casa.

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM o MCU por sus siglas en inglés) ha arrancado este año su Fase 5 (2023-2024), que está diseñada para encauzar todas las tramas abiertas en la Fase 4 (2021-2022) de cara al gran evento de la Saga del Multiverso (2021-2026). La primera semana de mayo estrenan 'Guardianes de la Galaxia vol. 3', unos personajes queridos por los fans que son la esperanza de Marvel Studios para insuflar el ánimo del público mientras se reorganiza el equipo de los Vengadores.

Un arranque descafeinado de fase

La primera cinta estrenada de la Fase 5 ha sido 'Ant-Man y la Avispa: Quantumanía', que no solo sirve como una tercera parte de las aventuras del Hombre Hormiga y la Avispa, sino que es la presentación oficial en cines del villano principal de la saga: Kang el Conquistador, interpretado por el actor Jonathan Majors.

La película, dirigida por Peyton Reed, logró en su primer fin de semana situarse en lo más alto de la taquilla de 2023, síntoma de la fidelidad de los fans del MCU, pero los pases sucesivos no han conseguido engrosar los beneficios de la forma esperada.

Con una recaudación de 474.519.045 dólares, 'Quantomanía' ha quedado por debajo de los datos de sus predecesoras de la trilogía del Hombre Hormiga y ha marcado el segundo peor dato de una película que arranca fase en el Universo Cinematográfico de Marvel, solo por detrás de 'Viuda Negra' (379.751.655 dólares), que sufrió las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 y un estreno simultáneo en Disney+.

Estos datos continúan con la tendencia descendente marcada por las cintas de la Fase 4, enfocada a experimentar, diversificar y expandir las tramas de los superhéroes. Solo el macro-evento de 'Spider-Man: No Way Home' fue capaz de superar los 1.000 millones de dólares de recaudación. No obstante, la recaudación total de las siete películas de esta última fase superaron a las de la Fase 1 y Fase 2, cada una con seis largometrajes.