'Ant-Man y la Avispa', una carrera contra el tiempo para salvar el Universo Marvel

Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, es la primera película de la fase 5 del Universo Marvel cinematográfico, que arranca con fuerza tras los discretos resultados de la fase 4, lastrados por la falta de pesos pesados como Los Vengadores, Iron Man o el capitán América y por series de personajes menos populares (Caballero Luna, Miss Marvel...) que no han tenido el éxito esperado. Aunque también ha habido grandes títulos como Visión y la Bruja Escarlata, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, Spider-Man: Lejos de casa, Doctor Extraño en el universo de la locura o la reciente Black Panther: Wakanda for ever.

Por eso, esta tercera parte de las aventuras del Hombre Hormiga y la Avispa, que llega a los cines este viernes 17 de febrero, es fundamental para Marvel, que necesita no perder el terreno conquistado y, a la vez, seguir ampliando su universo cinematográfico para poder meter más películas, más series... Y por eso esta cinta ya no es solo una comedia familiar de superhéroes, como eran básicamente las dos anteriores, sino que ahora Marvel aspira a tener unos Vengadores en cada título. Eso hace que sea una película más ambiciosa, espectacular y trascendente para este Universo. Lo que ha hecho que tenga menos humor que las anteriores (aunque lo haya).

Por eso también necesitaban un villano que estuviera a la altura de Thanos (el gran protagonista de la tercera fase) El elegido ha sido Kang el Conquistador (Jonathan Majors), un tirano que se presentó en la serie de Loki y que es un viajero espacio-temporal al que le divierte conquistar mundos (y destruirlos). Un personaje que, de momento, no tiene la misma potencia que ese Thanos de Josh Brolin (era muy complicado), pero que apunta maneras gracias a la estupenda interpretación de Majors. Así que, como diría el propio Kang: "Tiempo al tiempo", porque, por lo menos, lo tendremos hasta Vengadores: The Kang Dynasty (2025)

Lo más importante es que este viajero espacio-temporal permitirá seguir mostrándonos versiones alternativas de los superhéroes, como ya vimos en Spider-Man: Lejos de casa o Doctor Extraño en el universo de la locura. Los fans ya se frotan las manos pensando en poder ver de nuevo a Robert Downey Jr. como Iron Man, o a Tom Cruise vistiendo la armadura.

Fotograma de 'Ant-Man y la Avispa: Quantumanía'

Lo curioso es que la competencia, el Universo DC de Warner, acaba de mostrar un nuevo tráiler de The Flash en el que también juegan con la misma idea del multiuniverso, ya que en el tráiler conviven el Batman interpretado por Ben Affleck y el de Michael Keaton. Aunque estos cruces entre universos ya eran algo habitual en las series televisivas de DC (y, por supuesto, en los cómics).

Pero hay que destacar que, a pesar de todas estas exigencias y de buscar una mayor espectacularidad en todos los sentidos, el director, Peyton Reed, consigue que las relaciones familiares sigan teniendo un gran peso en la historia y que haya buenos momentos de comedia. Para lo que es fundamental la implicación de su estupendo casting.

Así que si sois fans de este universo, la película os encantará, porque es una espectacular carrera contra el tiempo (contra Kang), y hay unas cuantas sorpresas. Y si no sois fans de este universo, encontraréis otras películas interesantes en la cartelera que os encantarán. Pero id al cine.

Fotograma de 'Ant-Man y la Avispa: Quantumanía'

Un estupendo reparto En esta película, a pesar de las advertencias de Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) la familia se verá arrastrada al Mundo Cuántico, donde todas las criaturas temen a un malvado dictador, Kang el Conquistador (Jonathan Majors), que ha dominado este mundo gracias a su armamento proveniente del futuro. Scott Lang/Ant-Man (Paul Rudd), Hope Van Dyne (Evangeline Lilly), Hank Pym (Michael Douglas) y la hija de Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), tendrá que enfrentarse al aparentemente invencible villano. Todos los actores están estupendos y la química entre ellos funciona estupendamente. Aunque destacaríamos a los veteranos Michael Douglas y Michelle Pfeiffer, que cobran mayor protagonismo que en las anteriores entregas. También a la recién llegada, Kathryn Newton (Big Little lies), que tiene su propio traje de Ant-Woman. Algo que, por cierto, posibilita hacer una serie de Jóvenes Vengadores con Ms. Marvel, Kate Bishop, Riri... (Como ya se está haciendo con Thunderbolts) Fotograma de 'Ant-Man y la Avispa: Quantumanía' Destacar también a Corey Stoll (el que fuera el villano de la primera entrega, Yellow Jackett, que tenía poderes similares a los de Ant-Man) y que ahora interpreta a otro mítico villano, M.O.D.O.K., muy popular últimamente porque tuvo su propia serie de televisión hace un par de años. Sin olvidar cameos como el de Bill Murray. Y no podemos olvidar el imaginativo nuevo escenario de la saga, ese mundo subatómico donde todo parece estar vivo, incluso los edificios. Como casi siempre, los efectos de las producciones de Marvel están muy por encima de la media (su dinero les cuesta). En fin, una película de superhéroes trepidante, con mucho sentido del humor, grandes personajes, estupendos efectos especiales y muchas posibilidades de cara a la futura ampliación del Universo Marvel. Y es que, después de la Era de Thanos, llega la era de Kang. Así que... preparaos para viajar en el tiempo y encontrar a nuevos y viejos amigos. Cartel de 'Ant-Man y la Avispa: Quantumanía'