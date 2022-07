Marvel Studios ha anunciado este sábado en la Comic-Con de San Diego (EE.UU.) la llegada de dos nuevas fases de su universo cinematográfico, la 5 y la 6, que culminará en 2025 con dos nuevas películas de The Avengers.

Antes, la serie She-Hulk y la película Black Panther: Wakanda Forever cerrarán este otoño la actual Fase 4 de Marvel, que durante dos años ha contado con éxitos descomunales como la última película de Spider-Man o la aclamada WandaVision.

El nuevo ciclo de la factoría de superhéroes comenzará el 17 de febrero de 2023 con el estreno de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, a la que seguirán ya en verano Guardianes de la Galaxia 3 y la esperada The Marvels.

La Fase 5 se completará con las películas Blade (2023), Captain America: New World Order (2024) y Thunderbolts, además de media docena de series de televisión: Secret Invasion -cuyo tráiler con el carismático Samuel L. Jackson se ha desvelado esta madrugada-, Echo, la segunda temporada de Loki, Ironheart, Agatha y Daredevil: Born Again.

Kevin Feige, el máximo responsable de la división cinematográfica de Marvel, apareció puntualmente sobre el escenario para poner el colofón a la feria y desvelar que ya tienen diseñada la Fase 6 de su saga, que arrancará con el regreso al cine de The Fantastic Four.

Aunque la gran noticia de esa nueva etapa es que después de firmar una de las películas más taquilleras de la historia Avengers: Endgame (2019) -solo superada por Avatar-, los Avengers volverán en 2025 con dos nuevas películas The Kang Dynasty y Secret Wars, esta última como broche final de su complejo universo.