Dwayne Johnson: "Me enamoré de Black Adam desde el primer cómic que leí, cuando era un niño"

Tras el éxito de Shazam (David F. Sandberg, 2019), y antes de su segunda parte, que se estrenará en 2023, nos llega la versión oscura del personaje, Black Adam (Jaume Collet-Serra), una especie de antepasado de ese héroe, que tiene los mismos poderes, pero es mucho más oscuro y peligroso. Y que se encarna en las pantallas con el espectacular físico de Dwayne Johnson. La película llega a los cines este viernes, 21 de octubre, y hemos podido hablar con el popular actor, que ha tardado quince años en sacar adelante el proyecto.

Preguntamos a Dwayne Johnson, por qué, de todos los héroes de DC, ha querido interpretar a este antihéroe bastante oscuro, que nació en los cómics en 1945: “Me enamoré de Black Adam desde el primer cómic que leí, cuando solo era un niño. Yo no sabía quien era pero su disfraz, dorado y negro, era muy chulo. Y, sobre todo, tenía la piel oscura, lo que me atrajo muchísimo, porque era algo con lo que me podía identificar".

"Y ya, de adulto, me gusta la filosofía de Black Adam, que es muy en blanco y negro: Si haces daño a mi familia, a mi pueblo o a mi gente... vas a pagar por ello. Eso es algo que no tiene Superman, que tiene unos ideales muy elevados y cuando pelea con los villanos sabes que no les va a hacer daño, que solo les va a llevar a la cárcel. Black Adam es como el Superman asesino" (ríe).

01.34 min Dwayne Johnson presenta en Madrid 'Black Adam', en la que interpreta a su primer superhéroe

"Hemos trabajado muy duro para traer de vuelta a Henry Cavill" Hablando de Superman, esta misma semana conocíamos que Henry Cavill hace un cameo en Black Adam y que pronto rodará la esperada segunda parte de El Hombre de Acero, nueve años después de la primera. "Hemos trabajado muy duro y durante más de seis años para traer de vuelta a Henry Cavill -asegura Dwayne-, porque es el Superman de nuestra generación. El mejor Superman que hemos tenido. Y lo digo con todo el respeto por Christopher Reeve, al que todos adoramos. Pero el regreso de Superman es imprescindible para reconstruir y expandir el Universo de DC en el cine con Black Adam, la JSA (la Sociedad de la Justicia de América) y otros personajes que queremos introducir". "Superman no puede estar al margen, tiene que ser el corazón de este universo -añade-. Los fans tienen que ver a Superman en la gran pantalla. Y no podía ser cualquier Superman, tenía que ser Henry Cavill. Hemos trabajado muy duro para traer a Henry de vuelta" "Y lo más gratificante -concluye el actor-, ha sido la reacción del público de todo el mundo, que se ha vuelto loco al verlo y oir su voz. Cuando los espectadores salen del cine están como flotando y todo ese esfuerzo comienza a tener sentido. Y dicen... Por eso hemos luchado tantos años para poder traer de vuelta a Superman y que el Universo cinematográfico de DC pueda crecer y ser más espectacular". Dwayne Johnson es Black Adam

"Black Adam nos recuerda a los míticos personajes de Clint Eastwood" Destacar que Black Adam es la segunda colaboración de Dwayne Johnson con el director catalán Jaume Collet-Serra, tras el éxito de Jungle Cruise (2021). "Creo que Jaume y yo hemos hecho una película de superhéroes totalmente rompedora. Porque, en el fondo, Black Adam nos recuerda mucho a los míticos personajes del pasado de Clint Eastwood (en la película hay un homenaje a su vaquero sin nombre"). Eran personajes violentos pero que usaban esa violencia para proteger a la gente a la que querían". "Y ya que estoy en España -añade Dwayne-, quiero destacar que Jaume es un cineasta brillante y que me encanta haber podido trabajar con él en estas dos películas. Si tenemos la suerte de poder hacer Black Adam 2, por supuesto que la dirigirá él. Y seguro que colaboramos en otras muchas películas. Ya entiendo por qué es tan apreciado y respetado en España, porque es un cineasta realmente brillante".