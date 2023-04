Las potencias con poder de veto en el Consejo de Seguridad mantienen importantes diferencias sobre cómo gestionar la situación en Afganistán: EE.UU., Francia y el Reino Unido abogan por una posición más firme en cuanto a las exigencias de respeto a los derechos humanos, mientras que China y Rusia dan más importancia a mantener abierta una relación con los talibanes para dar respuestas a la aguda crisis económica en el país.

“#Afghanistan | The Security Council unanimously adopts resolution condemning the Taliban’s ban on Afghan women from working for UN agencies operating in Afghanistan.



➡️France urges the Taliban to immediately revoke this ban pic.twitter.com/oaDSVXgsor“