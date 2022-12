El Consejo de Seguridad de la ONU ha pedido la participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres y niñas en Afganistán, denunciando la prohibición impuesta por la administración dirigida por los talibanes de que las mujeres asistan a la universidad o trabajen para grupos de ayuda humanitaria.

En una declaración acordada por consenso, los 15 miembros del Consejo afirmaron que la prohibición de que mujeres y niñas asistan a institutos y universidades en Afganistán "representa una erosión cada vez mayor para el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales".

“The latest restrictions by the Taliban on employment & education of women & girls are unjustifiable human rights violations & must be revoked.



Actions to exclude & silence women & girls continue to cause immense suffering & major setbacks to the potential of the Afghan people.“