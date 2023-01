A mediados de este mes, Mursal Nabizada, una exparlamentaria en el periodo previo a la vuelta de los talibanes, murió tiroteada en Afganistán, donde los asesinatos selectivos son frecuentes.

Esta líder afgana fue una de las pocas políticas que decidió quedarse en el país, mientras cientos de funcionarios de la antigua Administración, como su compañera Mariam Solaimankhil, se fueron a otras naciones en la evacuación de las fuerzas internacionales.

"Una verdadera pionera: una mujer fuerte y franca que defendió lo que creía, incluso frente al peligro. A pesar de que le ofrecieron la oportunidad, decidió quedarse y luchar por su pueblo", publicó Solaimankhil en Twitter sobre Nabizada.

“A true trailblazer - a strong, outspoken woman who stood for what she believed in, even in the face of danger. Despite being offered the chance to leave Afghanistan, she chose to stay and fight for her people. We have lost a diamond, but her legacy will live on. Rest in peace. https://t.co/g0HjMPicl5“