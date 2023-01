A comienzos de diciembre, Rafi (nombre ficticio), un hombre afgano que trabajó para el Ejército español en Afganistán, logró llegar a España. Salió de su país hace aproximadamente un año, unos meses después de que los talibanes se hicieran con el poder.

Su vida corría peligro por el hecho de haber trabajado para otra nación. Por ello, no vio otra opción que dejar a su mujer y cuatro hijos y viajó solo hasta Irán, donde estuvo esperando a recibir el visado para viajar a España y, desde aquí, ayudar a su familia para salir de Afganistán. Durante tres meses, vivió en un hotel en Irán y se vio obligado a buscar un trabajo después de quedarse sin dinero.

Rafi ha logrado salir de Afganistán y llegar a España, pero a pesar de haber escapado del régimen talibán, su mente continúa en su país, donde se encuentra su familia.

"Estoy preocupado por ellos. Llevo un año separado de mi familia y es un gran problema”, afirma en declaraciones a RTVE.es en el patio del hotel en el que se encuentra, con un fino abrigo que apenas le quita el frío. "A veces, de noche, me pongo en contacto con ellos, pero no tienen dinero para internet y es un problema. Me siento mal por estar separado de ellos. No estoy tranquilo, estoy preocupado por mi familia”, añade mientras frota sus manos para intentar entrar en calor.

La historia de Rafi representa a miles de afganos que han llegado a España desde agosto de 2021 y que han sido separados de sus seres queridos a raíz de la toma del poder por parte de los talibanes. Desconocen cuándo o si podrán volver a reunirse con sus familiares, pero todos tienen la esperanza de que algún día puedan viajar a España como ellos.

Rafi, Karim y Mujtaba (nombres ficticios) llegaron a España tras la vuelta de los talibanes a Afganistán MARÍA NAVARRO SOROLLA

También es el caso de Mujtaba (nombre ficticio). Lleva en España tan solo un mes, pero ha dejado en Afganistán a su esposa y sus dos hijos, de uno y cuatro años. La última vez que les vio fue hace dos meses y, desde entonces, no ha podido tener ningún contacto con su familia porque viven en un pueblo en el que no hay acceso a internet. "Estoy muy preocupado por mi familia porque está muy lejos y no sé cuánto tiempo voy a estar así. Es un problema no poder hablar con ellos”, admite bajando la mirada.

El Gobierno de España ha evacuado a 3.900 colaboradores afganos, según datos de agosto facilitados por el Ministerio de Exteriores en su página web, cuando se cumplió un año de la toma del poder de los talibanes. Pero todavía hay miles de estos colaboradores y sus familiares que siguen en Afganistán, en constante peligro de ser castigados por los las autoridades de Kabul.

La persecución de las familias: "Se han tenido que cambiar tres veces de casa” Cuando los talibanes volvieron al poder en agosto de 2021, prometieron una amnistía total para aquellos que trabajaron para el Gobierno afgano depuesto. Sin embargo, como la mayoría de las promesas que hicieron, no la han cumplido. Naciones Unidas publicó un informe, solo unos días después de que cayera la capital afgana, en el que señalaba que los talibanes buscaban puerta por puerta a personas que habían trabajado con las fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN. Cerca de un año y medio después, la situación no ha cambiado. Los talibanes buscan a los afganos que trabajaron para otros países e incluso amenazan con matar o detener a sus familiares si no son localizados. "Los talibanes están registrando las casas de aquellos que trabajaban para el Ejército afgano y para las fuerzas extranjeras”, cuenta Mujtaba, quien afirma tener miedo de que hagan algo a su familia. El drama de los afganos que España aún no ha evacuado: "Tenemos que ocultar nuestra identidad para siempre" LAURA GÓMEZ DÍAZ Por esta razón, muchos de los familiares de los colaboradores afganos se han tenido que mudar en varias ocasiones para evitar ser encontrados por las autoridades de Kabul. "Los talibanes enviaron un papel a mi casa en el que preguntaban a mi familia dónde estaba, diciéndoles que debo ir a su oficina y preguntando por qué quería irme de Afganistán”, explica Rafi. "Le dije a mi familia que dejara la provincia y se fuera a Herat porque los talibanes les reconocieron y estaban en peligro. En sitios como Herat o Kabul hay más personas y es más difícil ser reconocido”, añade. “"Los talibanes enviaron un papel a mi casa preguntando dónde estaba"“ Lida vive en Bilbao con su marido y sus hijos. Licenciada en Lengua y Literatura Española, colaboró con España durante ocho años. Abandonó Afganistán en agosto de 2021 con la ayuda del Gobierno español, pero su madre y sus hermanos siguen en el país bajo el régimen talibán. "Se han tenido que cambiar tres veces de casa”, cuenta Lida entre sollozos a RTVE.es. "Los talibanes molestan mucho a mi hermano, le preguntan mucho por mí. Me cuentan que su situación es muy mala. Solo mi madre sale de casa para comprar comida y las cosas que necesitan”, añade.

Sin dinero para obtener los pasaportes y con las oficinas cerradas Por temor al represivo régimen talibán, cientos de miles de afganos han huido del país. Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se estima que alrededor de medio millón de afganos abandonó el país en los meses inmediatamente posteriores a la toma del poder de los talibanes. Aunque algunos observadores aseguran que los talibanes han intentado combatir la corrupción, obtener un nuevo pasaporte sigue siendo una carrera de obstáculos porque se mantienen las conductas corruptas en la administración de Kabul, en la que pervive la práctica del soborno. Precisamente, conseguir un pasaporte es la principal dificultad a la que se enfrentan un sustancial número de afganos que quieren huir del régimen talibán y son muchos los que aseguran que ahora la única forma de obtener el documento en Afganistán es pagando sobornos a los talibanes. Rafi, Karim y Mujtaba (nombres ficticios) llegaron a España tras la vuelta de los talibanes a Afganistán MARÍA NAVARRO SOROLLA Rafi, Lida y Mujtaba tenían sus pasaportes en regla y por esa razón pudieron cruzar la frontera. También Karim (nombre ficticio), un joven afgano que salió hace seis meses de Afganistán. Sin embargo, su madre, su padre y sus hermanos tuvieron que quedarse. "Estoy muy triste y preocupado por mi familia porque está lejos. Quiero que vengan a España, pero la falta de pasaporte es un problema”, admite en declaraciones de RTVE.es desde el albergue en el que se hospeda. “"Quiero que vengan a España, pero la falta de pasaporte es un problema"“ Las familias de estos cuatro afganos que se encuentran en España se enfrentan al mismo problema: no cuentan con un pasaporte en regla. "Para venir a España, el Gobierno te pide que prepares el pasaporte y después solicites el visado español. Es un gran problema, porque no tenemos dinero para los pasaportes y los talibanes cerraron la oficina que los emite”, explica Rafi, quien añade que "antes un pasaporte costaba 80 euros y ahora es muy caro”. "No hay dinero para darles el pasaporte”, recalca.