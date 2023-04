La escritora que denunció a Trump por violación testifica ante el juez

La escritora estadounidense E. Jean Carroll, que demandó al expresidente estadounidense Donald Trump por una presunta violación cometida en un centro comercial hace casi 30 años, ha testificado ante el juez este miércoles y ha declarado que el exmandatario la agredió sexualmente y dañó su reputación al mentir al respecto.

"Estoy aquí porque Donald Trump me violó, y cuando escribí sobre ello, mintió y dijo que no había ocurrido", ha dicho E. Jean Carroll en el tribunal federal de Manhattan. "Mintió y destrozó mi reputación, y estoy aquí para intentar recuperar mi vida".

La escritora interpuso una demanda por un supuesto encuentro en un probador de los grandes almacenes Bergdorf Goodman que tuvo lugar a finales de 1995 o principios de 1996. Según Caroll, el expresidente la reconoció y refiriéndose a ella como "esa señora de los consejos", por la temática de sus publicaciones, le pidió ayuda para comprarle un regalo a otra mujer.

Después, de acuerdo con la versión de la demandante, Trump "maniobró" para llevarla a un camerino donde la forzó contra la pared y la penetró sin que ella pudiera huir hasta pasados unos minutos.

Carroll, de 79 años y excolumnista de la revista Elle, reclama daños y perjuicios no especificados a Trump, que parte como favorito para postularse como candidato republicano de cara a las próximas elecciones, en las que volvería a enfrentarse a Joe Biden, que ya ha anunciado su intención de volver a presentarse.

Se espera que en el proceso, que tiene previsto durar una o dos semanas, un jurado compuesto por seis hombres y tres mujeres decida si considera culpable al exmandatario y, en caso afirmativo, cuánto debe a Carroll en concepto de daños y perjuicios.

"¿Alguien cree que yo llevaría a una mujer de entonces casi 60 años que no conocía, desde la puerta principal de unos grandes almacenes muy concurridos, (¡siendo yo muy conocido, por decirlo suavemente!), a un diminuto probador?", ha dichoTrump. "¿Ella no gritó? ¿No hay testigos? ¿Nadie lo vio?"

El expresidente, que no está obligado a acudir al juicio, ya ha anunciado que no asistirá, aunque sí se ha pronunciado sobre el proceso a través de su plataforma Truth Social , insistiendo en la imposibilidad del encuentro. Sostiene, además, que las acusaciones de la escritora son "una estafa inventada" y "una caza de brujas".

Trump no asiste al juicio y habla de "estafa"

Trump también enfrenta una demanda por difamación

Carroll también ha demandado a Trump por difamación, después de que el exmandatario negara su denuncia de violación en un post publicado en octubre en Truth Social.

La columnista ha invocado a una nueva ley estatal de Nueva York que concede a las víctimas de abusos sexuales a adultos un plazo de un año para demandar a sus presuntos agresores, aunque los delitos hayan prescrito hace tiempo.

Entre los posibles testigos de Carroll para el juicio se encuentran dos amigas a las que confió la presunta violación, y otras dos mujeres que también han acusado a Trump de agresión sexual. Uno de sus abogados defendió en la sesión de apertura del juicio que las pruebas hacían del proceso algo más que una disputa de "él dijo, ella dijo".

Tacopina, sin embagro, ha rebatido que las pruebas no estaban ahí, y que si a los miembros del jurado en Manhattan, fuertemente demócrata, no les gustaba Trump, deberían expresarlo en las urnas, no en el tribunal.

Este, sin embargo, no es el único asunto legal en el que está envuelto el exmandatario estadounidense.

Entre otros, se enfrenta al proceso por los presuntos pagos para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels y otras personalidades, y a investigaciones penales sobre la interferencia electoral en Georgia y sobre los documentos clasificados encontrados en su residencia de Mar-Lago.