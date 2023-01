El presidente estadounidense, Joe Biden, está en el punto de mira después de que se hayan encontrado numerosos documentos clasificados pertenecientes a su etapa como vicepresidente en su vivienda y en su oficina. El caso, pese a las diferencias entre ambos, recuerda al que llevó al FBI a registrar la residencia de su predecesor, Donald Trump, el pasado verano. Según la ley estadounidense, la divulgación de estos papeles, que deben ser entregados a la autoridad pertinente al finalizar un mandato, podría causar "daños" a la seguridad nacional.

En lo que al actual presidente se refiere, fueron sus propios abogados los que identificaron y entregaron los papeles y la Casa Blanca ha garantizado su colaboración con la investigación en curso. En el caso de Trump, fue necesaria la intervención del Departamento de Justicia, aunque ambos están ahora investigados por la Fiscalía. Pero, ¿qué clase de archivos se han encontrado y qué implicaciones conlleva su hallazgo?

¿Qué tenían en su posesión Biden y Trump?

Según el inventario realizado a raíz del registro del FBI el pasado agosto de la mansión de Donald Trump en Mar-a-Lago, donde se encontraron decenas de miles de archivos gubernamentales, el expresidente guardaba centenares de documentos clasificados, algunos de ellos etiquetados como 'Alto secreto', entre libros, revistas y periódicos.

The New York Times informó de que en el registro se encontraron hasta 300 de estos documentos, incluido material de la CIA y el FBI. Según The Washington Post, algunos de los archivos incluían información sobre trabajos de los servicios de inteligencia estadounidenses relacionados con China y, al menos uno de ellos, sobre un programa de misiles en Irán.

En cuanto a Biden, sus abogados informaron a los Archivos Nacionales del descubrimiento de entorno a una docena de archivos clasificados en una de las oficinas del mandatario. Fue justo antes de las elecciones legislativas celebradas en noviembre, aunque la noticia no se dio a conocer hasta este mes de enero.

En registros posteriores, se ha notificado de la existencia de nuevos lotes de archivos, el último, con seis nuevos documentos clasificados, fue hallado por el Departamento de Justicia en la residencia del líder estadounidense. Según un oficial federal citado por la cadena estadounidense CBS, entre los documentos hallados en el Penn Biden Center también había archivos etiquetados como ‘Alto Secreto’, el nivel más alto de clasificación.